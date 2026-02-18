Recife: homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso após reconhecimento facial
Jovem estava em um dos acessos ao Bairro do Recife quando foi reconhecido
Um jovem de 23 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio desde 2017 foi identificado e preso no Recife com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS), durante o período carnavalesco.
De acordo com a pasta, o homem, que não teve o nome divulgado, estava em um dos acessos ao Bairro do Recife quando foi reconhecido na última segunda-feira (16). A informação foi divulgada nesta quarta (18).
O jovem foi detido e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a SDS, ele é o terceiro foragido da Justiça preso com o auxílio do sistema de reconhecimento facial durante o Carnaval. No Sábado de Zé Pereira (14), duas prisões ocorreram durante o desfile do Galo da Madrugada.
A Operação Carnaval 2026 contou com recursos tecnológicos, como reconhecimento facial, bodycams, drones e monitoramento aéreo, resultando na apreensão de arma branca e de fogo, munições e detenção de uma pessoa na Porte Duarte Coelho com apoio de equipes especializadas.