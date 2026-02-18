Qua, 18 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
área central

Recife: homem com mandado de prisão em aberto por homicídio é preso após reconhecimento facial

Jovem estava em um dos acessos ao Bairro do Recife quando foi reconhecido

Reportar Erro
Homem foi detido e encaminhado ao sistema prisional de PernambucoHomem foi detido e encaminhado ao sistema prisional de Pernambuco - Foto: SDS-PE/Divulgação

Um jovem de 23 anos com mandado de prisão em aberto por homicídio desde 2017 foi identificado e preso no Recife com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Defesa Social (SDS), durante o período carnavalesco.

De acordo com a pasta, o homem, que não teve o nome divulgado, estava em um dos acessos ao Bairro do Recife quando foi reconhecido na última segunda-feira (16). A informação foi divulgada nesta quarta (18).

Leia também

• Quarta-Feira de Cinzas de shows no Mercado da Boa Vista e blocos de rua em Olinda, Recife e Paulista

• Carnaval: MTur estima movimentação de R$ 18,6 bi no País; Recife e Olinda somam impacto econômico de R$ 3,2 bi

• Com gosto de quero mais, Recife se despede do Carnaval 2026 com o frevo do Orquestrão

O jovem foi detido e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a SDS, ele é o terceiro foragido da Justiça preso com o auxílio do sistema de reconhecimento facial durante o Carnaval. No Sábado de Zé Pereira (14), duas prisões ocorreram durante o desfile do Galo da Madrugada.

A Operação Carnaval 2026 contou com recursos tecnológicos, como reconhecimento facial, bodycams, drones e monitoramento aéreo, resultando na apreensão de arma branca e de fogo, munições e detenção de uma pessoa na Porte Duarte Coelho com apoio de equipes especializadas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter