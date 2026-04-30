Recife: homem de 49 anos é morto com tiro na cabeça no bairro dos Aflitos

Caso aconteceu na Rua Capitão Sampaio Xavier, nessa quarta-feira (29)

Vítima chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu

Um homem de 49 anos foi morto com um tiro na cabeça em via pública no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na Rua Capitão Sampaio Xavier, nessa quarta-feira (29).

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, através do 13º BPM, após o homem dar entrada na unidade de saúde com disparo de arma de fogo na região da cabeça.

A ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital. 

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a corporação.

