Recife: homem de 49 anos é morto com tiro na cabeça no bairro dos Aflitos
Caso aconteceu na Rua Capitão Sampaio Xavier, nessa quarta-feira (29)
Um homem de 49 anos foi morto com um tiro na cabeça em via pública no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife.
O caso aconteceu na Rua Capitão Sampaio Xavier, nessa quarta-feira (29).
De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.
A Polícia Militar também foi acionada para a ocorrência, através do 13º BPM, após o homem dar entrada na unidade de saúde com disparo de arma de fogo na região da cabeça.
A ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Força-Tarefa de Homicídios na Capital.
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a corporação.