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recife Vendedor de milho é assassinado a tiros no meio da rua em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife Uma mulher de 49 anos também foi atingida e ficou ferida durante a ação nessa segunda-feira (22)

Um homem de 24 anos foi assassinado a tiros na Rua Padre Lemos, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde dessa segunda-feira (22).

Na ocasião, ele trabalhava como ambulante no local e vendia milho quando foi surpreendido pelos suspeitos.

A vítima, identificada como Eduardo Lima, se apresentava como MC Galego no Instagram e chegou a registrar seu trabalho como vendedor de milho e de camarão no local do crime no perfil horas antes do crime.



O assassinato foi flagrado por câmeras de segurança e mostram o momento em que um carro se aproxima e dois suspeitos armados descem do veículo com roupas camufladas, efetuando disparos de arma de fogo contra o trabalhador.

As imagens mostram Eduardo caindo na pista após ser atingido pelos tiros. Os criminosos fugiram do local e não foram localizados até o momento.

Story postado no perfil do Instagram de Eduardo Lima antes do crime | Foto: Reprodução/Instagram

Durante a ocorrência, os tiros também atingiram uma mulher de 49 anos, que ficou ferida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso está sendo investigado como ocorrência de homícidio consumado e tentativa de homicídio. A motivação para o crime ainda não foi identificada.



Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a PCPE informou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria".

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