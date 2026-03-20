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CRIME

Recife: homem é detido após ameaçar matar filho de 5 anos caso ex não reatasse relacionamento

Denúncia, de acordo com a polícia, foi feita pela mãe da criança, que havia se separado do homem há cerca de dois meses

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Homem foi detido pela Polícia MilitarHomem foi detido pela Polícia Militar - Foto: Marconi Meireles/ Arquivo Folha de Pernambuco

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na manhã desta sexta-feira (20) após ameaçar matar o filho de apenas 5 anos no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

A denúncia, de acordo com a polícia, foi feita pela mãe da criança, que havia se separado do homem há cerca de dois meses. Sem aceitar o fim do relacionamento, ele passou a ameaçá-la e atentar contra a vida do filho. Ele chegou, inclusive, a enviar fotos do menino e de uma faca para a mulher.

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Na denúncia, a mulher informou que, na noite anterior, havia saído e deixado a criança com o pai. O homem passou a madrugada fazendo ligações e enviando mensagens para ela, exigindo que voltasse para casa. Durante as ameaças, ele afirmou que poderia matar a criança caso não fosse atendido.

"Diante da gravidade da situação, militares do 11º BPM iniciaram uma negociação com o homem, buscando garantir a integridade da criança. Após alguns minutos de diálogo, ele abriu a porta da residência, rendeu-se e entregou o filho e a arma branca ao efetivo", explicou a corporação.

Depois do resgate, a criança foi retirada "em segurança, sem ferimentos", informou a polícia. 

"O homem e a ex-companheira foram encaminhados para a Delegacia da Mulher do Rosarinho, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis", finalizou a corporação.

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