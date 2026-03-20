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CRIME Recife: homem é detido após ameaçar matar filho de 5 anos caso ex não reatasse relacionamento Denúncia, de acordo com a polícia, foi feita pela mãe da criança, que havia se separado do homem há cerca de dois meses

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na manhã desta sexta-feira (20) após ameaçar matar o filho de apenas 5 anos no bairro da Macaxeira, Zona Norte do Recife.

A denúncia, de acordo com a polícia, foi feita pela mãe da criança, que havia se separado do homem há cerca de dois meses. Sem aceitar o fim do relacionamento, ele passou a ameaçá-la e atentar contra a vida do filho. Ele chegou, inclusive, a enviar fotos do menino e de uma faca para a mulher.

Na denúncia, a mulher informou que, na noite anterior, havia saído e deixado a criança com o pai. O homem passou a madrugada fazendo ligações e enviando mensagens para ela, exigindo que voltasse para casa. Durante as ameaças, ele afirmou que poderia matar a criança caso não fosse atendido.

"Diante da gravidade da situação, militares do 11º BPM iniciaram uma negociação com o homem, buscando garantir a integridade da criança. Após alguns minutos de diálogo, ele abriu a porta da residência, rendeu-se e entregou o filho e a arma branca ao efetivo", explicou a corporação.

Depois do resgate, a criança foi retirada "em segurança, sem ferimentos", informou a polícia.

"O homem e a ex-companheira foram encaminhados para a Delegacia da Mulher do Rosarinho, onde o caso foi registrado e serão adotadas as medidas legais cabíveis", finalizou a corporação.

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