Recife: homem é detido em carro clonado, com arma e falso distintivo da Polícia Civil de Pernambuco

Um homem foi detido em um carro clonado portando um distintivo falso da Polícia Civil de Pernambuco e uma arma de pressão, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Curado, Zona Oeste do Recife.



O flagrante ocorreu no quilômetro 70 da BR-101, nessa quinta-feira (16). Durante abordagem nas proximidades do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), agentes da PRF notaram sinais de adulteração em um carro.



"Aprofundando a verificação, confirmou-se que o veículo era clonado, mas não tinha queixa de roubo", afirmou a corporação, que apreendeu com o condutor um distintivo falso da Polícia Civil, além de um revólver de pressão com seis munições.

A PRF destacou que o homem, com passagem na polícia pelo crime de extorsão, admitiu ser dono da arma. Aos agentes ele disse que o veículo era de um amigo mecânico e que o distintivo já estaria dentro do carro.



O suspeito, o veículo e o material apreendido foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

