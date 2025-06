A- A+

Zona Sul Recife: homem é encontrado morto na praia de Boa Viagem; Polícia investiga caso Corpo do homem, ainda de acordo com a corporação, não tinha sinais aparentes de violência

Um homem foi encontrado morto na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desse domingo (1º).

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a vítima, que não teve o nome e idade divulgados, foi encontrada sem vida.

O corpo do homem, ainda de acordo com a corporação, não tinha sinais aparentes de violência.



Testemunhas apontam que o homem foi localizado nas proximidades do quiosque 14.



Ainda não há informações sobre a causa da morte.

A ocorrência está sendo investigada como morte a esclarecer. "As investigações seguem em andamento", informou a corporação.

Veja também