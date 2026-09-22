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Zona Norte Recife: homem é morto a tiros em via pública no bairro de Casa Amarela Vítima estaria em uma borracharia quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo

Um homem de 45 anos foi morto a tiros em via pública na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, na tarde dessa segunda-feira (21).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 11º BPM realizavam rondas na área quando se depararam com uma aglomeração de populares. No local, os agentes encontraram o homem morto.



"Segundo informações, a vítima estava em uma borracharia quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram disparos de arma de fogo", afirmou a PM.

Em nota, a Polícia Civil do estado (PCPE) informou que o homem não resistiu e morreu no local. Os autores dos disparos não foram localizados. Também não há informações sobre a motivação do crime.



"As investigações seguem em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime", ressaltou a PCPE, que registrou o caso por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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