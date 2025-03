A- A+

CRIME Recife: homem é morto a tiros em estabelecimento comercial no bairro da Boa Vista Crime aconteceu na rua José de Alencar, no área central do Recife, por volta das 13h

Um homem morreu após ser atingido por tiros na tarde desta quarta-feira (26), por volta das 13h, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

O crime ocorreu na rua José de Alencar, na esquina com a rua Visconde de Goiana. O corpo do homem estava dentro do estabelecimento onde trabalhava.

Conhecido como Cabral Júnior, o homem era dono da Auto Capas Cabral e trabalhava estofando bancos de automóveis. Ele tinha 66 anos.

Morador da vizinhança, Eric José, 28 anos, que conhecia a vítima e a família, contou que Cabral Júnior era muito querido na região, trabalhava há muitos anos no local e ninguém tinha nada de negativo a dizer sobre ele.

"Quando foi por volta de uma e pouca da tarde, eu tava vindo para cá para a rua e escutei os tiros, foram uns quatro, cinco tiros. No começo, achei que eram fogos ou alguma máquina estourando, alguma coisa assim. Depois, vi que ele tava morto ali, alvejado. Estamos surpresos com isso, porque ele era um cara trabalhador, respeitado aqui, na região. Infelizmente, aconteceu essa tragédia.", contou Eric.

Confira a nota da Polícia Civil na íntegra:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 26 de março, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, a ocorrência de homicídio consumado que vitimou um homem de 66 anos. O fato aconteceu em um prédio no bairro da Boa Vista. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime".

