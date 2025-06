A- A+

Zona Norte Recife: homem é morto na área externa do Mercado da Encruzilhada na manhã desta quinta-feira (5) Até o memento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na área externa do Mercado da Encruzilhada, no bairro homônimo, na Zona Norte do Recife.



O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (5) e foi confirmado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).



Segundo a corporação, o homem, cujo nome não foi divulgado, morreu após ser ferido por disparos de arma de fogo.

Até o momento, a autoria e motivação do crime são desconhecidas. Ninguém foi preso.



O homicídio consumado foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.



Segundo informações extraoficiais, a vítima vivia em situação de rua e dormia no local quando foi surpreendida pelos tiros no início dessa manhã.



A Prefeitura do Recife, responsável pela gestão do local, não se posicionou sobre o crime, mas informou, por meio da Conviva Mercados e Feiras que a guarda patrimonial dos equipamentos públicos municipais, incluindo os mercados públicos, é realizada através de rondas regulares feitas pela Guarda Municipal do Recife.

Veja também