Homem e mulher em moto morrem após batem em mureta e caírem de viaduto na Imbiribeira

A- A+

Dois ocupantes de uma moto morreram após uma grave colisão no Viaduto Tancredo Neves, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desta terça-feira (17).



A moto em que eles estavam teria colidido com uma mureta do viaduto, arremessando os ocupantes.



Com o forte impacto, as vítimas caíram em vão da pista e foram parar embaixo do viaduto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado para a ocorrência às 10h12 e confirmou as mortes.



As vítimas são um homem de 42 anos e uma mulher, de 44, que não tiveram os nomes divulgados.



O Instituto de Medicina Legal (IML) também foi acionado ao local e enviou uma viatura.

Veja também