A- A+

zona norte Recife: homem e mulher são baleados em veículo no bairro da Guabiraba Crime aconteceu nessa quarta-feira (28). Vítimas foram socorridas para o Hospital Miguel Arraes

Um homem de 41 anos e uma mulher, de 36, foram alvos de tiros no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

O crime aconteceu nessa quarta-feira (28). As vítimas foram feridas por disparos no interior do veículo onde estavam.

A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento na BR-101, agentes do 11º BPM avistaram um veículo parado no canteiro central e um homem e uma mulher feridos.

"De imediato, os policiais prestaram socorro e conduziram as vítimas ao Hospital Miguel Arraes [em Paulista]", afirmou a PM.

Os nomes dos feridos não foram divulgados. Também não há informação sobre o atual estado de saúde deles.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o caso foi registrado como tentativa de duplo homicídio.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva", afirmou a PCPE.

Veja também