Zona Oeste Recife: homem é preso após fingir ser policial civil e desacatar PMs em bloco carnavalesco Suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou a se apresentar um falso documento de policial civil

Um homem foi preso em flagrante após fingir ser policial e desacatar agentes de segurança em um bloco no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

A prisão aconteceu no domingo (8), durante o Bloco Cata Ponche, e foi confirmada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) nesta terça-feira (10).

De acordo com a corporação, o homem de 40 anos confrontou e desacatou policiais militares do 12º BPM que realizavam o policiamento da festa.

Na ocasião, o suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou a apresentar um falso documento de policial civil.

Ele foi autuado em flagrante delito e encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

As ocorrências de desacato, resistência e falsificação de documento público foram registradas por meio da Central de Plantões da Capital.

