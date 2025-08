Recife: homem é preso após invadir UPA no Ibura para tentar matar desafeto a facadas

A- A+

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante suspeito de invadir a Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, para matar um desafeto, de 48 anos, que estava no local.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), uma equipe do 19º BPM foi acionada para a ocorrência, registrada nesse domingo (3). Ao chegarem à unidade de saúde, os agentes encontraram o suspeito com uma faca.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

