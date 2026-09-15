Recife: homem é preso após romper tornozeleira, descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira

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Um homem foi preso no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, após romper a tornozeleira eletrônica e descumprir a medida protetiva contra a ex-companheira.



Segundo a vítima, o suspeito teria entrado em contato por ligação e feito ameaças de morte. A prisão aconteceu no fim da tarde dessa segunda-feira (14), na localidade Ilha de Joaneiro.



A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que equipes do 13º BPM receberam informações do Serviço de Inteligência do batalhão e localizaram o suspeito. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto por violência doméstica.

Os mandados estavam relacionados ao rompimento de tornozeleira eletrônica e crime de ameaça contra a ex-companheira.



"No último dia 23 de agosto ele rompeu o rastreador e passou a descumprir a medida protetiva contra a vítima", informou a PM.



"A vítima informou que o indivíduo entrou em contato com ela através do telefone e ameaçou ceifar a sua vida. Também comentou com ela que teria quebrado essa tornozeleira eletrônica", afirmou o sub comandante do pelotão tático Wictor Santiago.



O suspeito foi conduzido à delegacia para adoção das medidas legais.

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