A- A+

bairro de Santo Antônio Recife: homem é preso suspeito de tentar matar companheira e dois vizinhos com golpes de arma branca Suspeito foi localizado sobre uma edificação, de onde arremessava pedras e objetos em via pública

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a companheira e dois vizinhos em um edifício no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a prisão aconteceu nessa segunda-feira (1º). As vítimas são uma mulher, de 29 anos, e dois homens, de 46 e 59, feridos por arma branca.

A Polícia Militar informou que agentes do 16º BPM realizavam rondas no bairro quando se depararam com a mulher ferida.

"O suspeito foi localizado sobre uma edificação, de onde arremessava pedras e objetos em via pública. Com a aproximação da equipe, desceu e foi preso", detalhou a Polícia Militar.

Ainda de acordo com a corporação, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico. Não há informações sobre nomes dos envolvidos e nem sobre o estado de saúde deles.

O suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, ficando à disposição da Justiça.

Veja também