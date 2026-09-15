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Zona Oeste

Recife: homem é preso suspeito de tentar matar o atual namorado da ex-companheira a facadas

Suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco

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Suspeito foi encaminhado ao Cotel, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do RecifeSuspeito foi encaminhado ao Cotel, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem de 30 anos foi preso no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, suspeito de tentar matar a facadas o atual namorado da ex-companheira. Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), o homem confessou o crime.

O caso aconteceu no último domingo (13) e, nessa segunda-feira (14), em audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A PMPE informou que uma equipe do 12º BPM foi acionada para averiguar a ocorrência de tentativa de homicídio cuja vítima estava em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.

Aos agentes, a namorada do homem ferido informou que o agressor seria o seu ex-companheiro. "Após diligências, o suspeito foi localizado em uma residência e confessou o crime", afirmou a PMPE.

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O ferido foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife, enquanto o suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem de 36 anos foi atingido por um golpe de arma branca na região do tórax e que o suspeito, de 30 anos, foi detido. 

Em audiência de custódia nessa segunda (14), a prisão foi convertida para preventiva e o homem, encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

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