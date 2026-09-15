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Zona Oeste Recife: homem é preso suspeito de tentar matar o atual namorado da ex-companheira a facadas Suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco

Um homem de 30 anos foi preso no bairro da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, suspeito de tentar matar a facadas o atual namorado da ex-companheira. Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), o homem confessou o crime.

O caso aconteceu no último domingo (13) e, nessa segunda-feira (14), em audiência de custódia, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

A PMPE informou que uma equipe do 12º BPM foi acionada para averiguar a ocorrência de tentativa de homicídio cuja vítima estava em atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá.

Aos agentes, a namorada do homem ferido informou que o agressor seria o seu ex-companheiro. "Após diligências, o suspeito foi localizado em uma residência e confessou o crime", afirmou a PMPE.

O ferido foi encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife, enquanto o suspeito foi conduzido ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o homem de 36 anos foi atingido por um golpe de arma branca na região do tórax e que o suspeito, de 30 anos, foi detido.

Em audiência de custódia nessa segunda (14), a prisão foi convertida para preventiva e o homem, encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Criminológica Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

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