A- A+

Zona Oeste Recife: homem em carro roubado foge de fiscalização e perseguição termina em colisão no Barro Caso aconteceu nesse domingo (9), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 73 da rodovia

Um homem de 43 anos, que estava em um carro roubado, foi preso após uma perseguição na BR-101, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.



O caso aconteceu nesse domingo (9), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 73 da rodovia.

Motorista tentou fugir | Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a corporação, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu, até acessar as ruas de uma comunidade e colidir em veículos e em uma estava de madeira.

"No momento da abordagem, a equipe verificou que o homem havia ficado ferido devido às colisões", afirmou a PRF.



Também foi constatado que o carro onde o homem estava havia sido roubado no dia 21 de julho deste ano, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste.



"Na ocasião, o dono do veículo foi assaltado por um homem armado com uma espingarda calibre 12", detalhou a corporação.



O condutor foi levado à Unidade e Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, e, em seguida, conduzido à Central de Plantões da Capital, na Zona Norte.













Veja também