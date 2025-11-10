Seg, 10 de Novembro

Zona Oeste

Recife: homem em carro roubado foge de fiscalização e perseguição termina em colisão no Barro

Caso aconteceu nesse domingo (9), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 73 da rodovia

Carro onde o homem estava havia sido roubado no dia 21 de julho deste ano, no bairro da IputingaCarro onde o homem estava havia sido roubado no dia 21 de julho deste ano, no bairro da Iputinga - Foto: PRF/Divulgação

Um homem de 43 anos, que estava em um carro roubado, foi preso após uma perseguição na BR-101, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu nesse domingo (9), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 73 da rodovia.

Motorista tentou fugir | Foto: PRF/Divulgação

De acordo com a corporação, o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu, até acessar as ruas de uma comunidade e colidir em veículos e em uma estava de madeira.

"No momento da abordagem, a equipe verificou que o homem havia ficado ferido devido às colisões", afirmou a PRF.

Também foi constatado que o carro onde o homem estava havia sido roubado no dia 21 de julho deste ano, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste.

"Na ocasião, o dono do veículo foi assaltado por um homem armado com uma espingarda calibre 12", detalhou a corporação.

O condutor foi levado à Unidade e Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, e, em seguida, conduzido à Central de Plantões da Capital, na Zona Norte.





 

