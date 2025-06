Recife: homem morre em incêndio em prédio residencial no bairro da Encruzilhada

A- A+

Morreu um morador do Edifício Manoel Costa, atingido por um incêndio no começo da manhã desta segunda-feira (9), no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. O fogo foi no terceiro andar do prédio.

Segundo informações preliminares, a vítima, que tinha 48 anos, era morador do 7° e último andar do prédio. A morte do homem foi confirmada por Marcos Cavalcanti, representante médico do Samu.

"Assim que o ambiente estava seguro, a gente (Samu) foi convocado a atender inicialmente uma vítima mais grave. O Corpo de Bombeiros estava reanimando essa vítima, a gente deu continuidade na reanimação, mas foi sem sucesso", explicou.

Foi realizada uma tentativa de reanimação cardiorrespiratória, mas o homem faleceu por causa de queimaduras nas vias aéreas.

Ainda de acordo com Marcos Cavalcanti, outras quatro vítimas foram atendidas pelo Samu, mas sem óbito registrado: família com uma avó, um casal e um bebê recém-nascido de 29 dias. Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde.

Os bombeiros ainda seguem no local.



