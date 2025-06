A- A+

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



O sinistro de trânsito aconteceu na tarde dessa segunda-feira (16), no cruzamento entre as avenidas Governador Agamenon Magalhães e Dr. Jayme da Fonte, na pista sentido Olinda.



A vítima, que não teve nome e idade divulgados, seria catador de recicláveis que teria se agachado para pegar um objeto quando foi atropelado.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada ao local às 17h, por meio do 16º BPM.



Na área, a equipe realizou o isolamento do corpo do homem.



"Após os procedimentos legais da perícia, ele foi levado para o Instituto de Medicina Legal", afirmou a PMPE.

