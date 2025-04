A- A+

boa viagem Funcionário mata colega de trabalho com golpe de arma branca em oficina de supermercado no Recife Caso aconteceu na última sexta-feira (25), no Carrefour de Boa Viagem

Um homem morreu após ser golpeado por um colega de trabalho na oficina mecânica localizada dentro do Carrefour de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu na última sexta-feira (25), no estacionamento do supermercado, e foi gravado por uma câmera de monitoramento.



Nas imagens, os dois homens, que usam fardamento, aparecem brigando. Eles se empurram e um deles é atingido por um golpe de arma branca, caindo no chão.



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o homem atingido, de 36 anos, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A corporação também informou que o autor do crime fugiu após o ocorrido. Já a Polícia Militar informou que segue em diligências na busca pelo suspeito.



O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital. Um inquérito policial foi instaurado pela PCPE.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a assessoria de imprensa do Carrefour, que informou que não vai se pronunciar sobre o caso, pois a oficina não pertence ao grupo, apenas funciona no local, mas destacou que o socorro foi acionado.



O espaço segue aberto para posicionamento da empresa.



Nas redes sociais, a ABS Car, responsável pela oficina mecânica, informou que recebeu com profunda tristeza a informação do desentendimento que terminou com a morte de um dos seus funcionários.



A empresa também afirmou que os colaboradores prestaram os primeiros socorros e conduziram o ferido ao Hospital Alfa, em Boa Viagem. "Desde então prestamos total suporte a família para amenizar o impacto dessa perda irreparável", destacou a ABS Car.



Confira nota da ABS Car na íntegra:

"Nós da ABS Car Centro Automotivo, recebemos com profunda tristeza a noticia que um desentendimento entre os nossos prestadores de serviço Sr. Clidenor Albuquerque Valcácio e Sr. Erick Luiz Nascimento da Silva que culminou no falecimento do Sr. Clidenor Albuquerque Valcácio.



Desde do momento do acontecido, nossos colaboradores prestaram de imediato os primeiros socorros a vítima e em seguida conduzindo o mesmo para hospital mais próximo - hospital Alfa em Boa Viagem, onde infelizmente o mesmo chegou sem vida. Desde então prestamos total suporte a família para amenizar o impacto dessa perda irreparável.



Lamentamos profundamente todo o acontecido e nos solidarizamos com os familiares e pedindo a Deus que dê conforto necessário a família."

