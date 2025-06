A- A+

investigação Recife: homem de 27 anos morre em piscina do Estádio do Arruda; Santa Cruz lamenta óbito Caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Água Fria

Um homem de 27 anos morreu nas dependências do Estádio do Arruda, na Zona Norte do Recife, durante a tarde desse sábado (31).

Em nota, o clube confirmou o ocorrido e lamentou o falecimento do torcedor, que estava em uma piscina do parque aquático do Santa Cruz. A causa da morte ainda não foi confirmada.

“O clube está acompanhando de perto todos os desdobramentos e aguarda o parecer do Instituto de Medicina Legal (IML) para mais informações oficiais sobre a causa do falecimento”, disse o clube em nota.

Ainda no pronunciamento, o Santa Cruz informou que a vítima foi atendida pelo bombeiro civil que estava de plantão no local.

“Assim que a situação foi identificada, no momento do acidente o bombeiro civil que estava de plantão prestou os primeiros socorros e acionou o Samu, que também reforçou o atendimento”, esclareceu.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma equipe da corporação foi acionada às 14h30 para prestar socorro junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o caso está sendo investigado por meio da Delegacia de Água Fria e novas informações serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial.

