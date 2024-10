A- A+

Prisão na Paraíba Suspeito de estuprar enteada de 12 anos no Recife é preso na Paraíba com mochila da rede estadual Antes de fugir de Pernambuco e ir para o estado vizinho, o suspeito rompeu a tornozeleira eletrônica

Um homem de 41 anos foi preso nessa quinta-feira (10), na Paraíba, suspeito de estuprar a enteada, de 12 anos, no Recife. Ele foi localizado após ser visto com uma mochila da rede pública de educação de Pernambuco.

O estupro aconteceu no último dia 4 de outubro, na casa da vítima, no bairro Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife,

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o crime foi registrado na Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, na área central do Recife, e direcionado à Delegacia de Crimes Contra Criança e Adolescentes (DECCA).

Antes de fugir de Pernambuco e ir para o estado vizinho, o suspeito rompeu a tornozeleira eletrônica que usava por cometer violência doméstica contra a ex-mulher.

Na Paraíba, agentes da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar receberam informações de que o suspeito estava foragido em Santa Rita.

Segundo a PMPB, ao passar pela praça Getúlio Vargas, que fica no centro da cidade, os policiais se depararam com um homem que portava uma mochila com brasão e nome do estado de Pernambuco.



O objeto, que faz parte do kit escolar da rede pública de educação do Estado, chamou a atenção dos agentes.

"Ao fazer a abordagem e entrevista policial, foi constatado de que se tratava do acusado", afirmou a Polícia Militar da Paraíba, destacando que o suspeito foi encaminhado à 6ª Delegacia Distrital, em Santa Rita.

A PCPE destacou que todas as medidas pertinentes à investigação foram realizadas e que o caso, "por previsão legal, ocorre em segredo de justiça para não atrapalhar as suas diligências".

Veja também

SERVIÇO Google amplia divulgação do Ligue 180 no Brasil