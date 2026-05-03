A- A+

LUTO Recife: idoso que pulou em enchente e foi arrastado por correnteza é encontrado sem vida, diz filha Vítima foi identificada como Edvaldo Pinto dos Santos, e estava desaparecida desde a sexta-feira (1º)

O corpo de um idoso de 70 anos que pulou em uma enchente no bairro do Beberibe, na Zona Norte do Recife, e foi arrastado pela correnteza foi encontrado na manhã deste domingo (4). Edvaldo Pinto dos Santos estava desaparecido desde a sexta-feira (1º), quando o estado de Pernambuco foi atingido por fortes chuvas.

A informação de que o idoso foi encontrado sem vida veio da filha dele, Ranielly Santos, 24 anos. Segundo ela, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) já fez a remoção do corpo, por volta das 11h, e a família aguarda agora a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).

O local exato onde o corpo foi achado ainda não foi confirmado. A reportagem entrou em contato com os bombeiros, que informaram que vão entrar em contato com as equipes de resgate e que deve trazer atualizações em breve. O canal segue aberto.

A filha informou, no entanto, que o pai foi encontrado a uma distância de cerca de 12 minutos a pé de onde foi arrastado pela correnteza, próximo à Praça da Convenção.

Segundo Ranielly, Edvaldo atuava como palhaço em celebrações na cidade. A família também suspeitava de que ele tivesse princípio da doença de Alzheimer, e tinha, inclusive, marcado exames em busca de um laudo para o próximo dia 15 de maio.

Edvaldo deixa quatro filhos - duas mulheres e dois homens.



Veja também