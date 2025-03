A- A+

A situação da Igreja de Santo Antônio, localizada na rua do Imperador, Centro do Recife, é desoladora, principalmente para fiéis que já encontraram no templo do padroeiro da cidade a paz e a segurança com a sua religião.



Interditado desde 26 de fevereiro por problemas estruturais, o ponto precisa cada vez mais de uma intervenção para que possa, mais uma vez, fortalecer a fé e a crença de um futuro melhor.

O principal problema da estrutura é o telhado, que está com o madeiramento em deterioração. Após vistoria da Defesa Civil do Recife, em fevereiro, foi confirmado o risco de desabamento. Assim, a interdição das celebrações religiosas na igreja foi por precaução. Os frades do Convento de Santo Antônio temiam que algum acidente pudesse acontecer durante as missas.

Igreja de Santo Antônio está interditada pela Defesa Civil do Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Situação crítica

Tombado desde 1938 como Patrimônio Histórico Nacional, o Convento e Igreja de Santo Antônio é responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que fica com todo o serviço de restauro a ser realizado na estrutura.

Convento de Santo Antônio, no Recife | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Em 2018, foi feito um estudo, junto ao instituto e à Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), para avaliação do telhado. Passados sete anos, a diferença é gigantesca.

"O estrago se alastrou, então decidimos chamar novamente o Iphan, a Defesa Civil do Recife e a Fundarpe para uma visita técnica, no último dia 11 de fevereiro. Nessa visita, eles viram o registro, receberam nossas informações e deram um parecer para que não mais tivéssemos celebrações na Igreja, e que deveríamos esperar sair o laudo da Defesa Civil para sabermos se poderíamos reabrir o espaço", contou o frei Edilson dos Santos, guardião do Convento e Igreja de Santo Antônio.



Quando o laudo saiu, o resultado não foi bom, muito pelo contrário. Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife afirmou à reportagem que "os técnicos recomendaram a interdição do trecho afetado até que os responsáveis pelo imóvel executem os serviços necessários de recuperação, com profissionais habilitados".

Veja, abaixo, imagens do Relatório Fotográfico produzido pelo Convento e Igreja de Santo Antônio que mostra o estado da cobertura. É possível perceber grande deterioração, principalmente das tesouras que sustentam o telhado. O principal problema é a infestação de cupins.

Relatório Fotográfico produzido durante a inspeção que mostram o estado da cobertura da Igreja de Santo Antônio. - Foto: Reprodução

Relatório Fotográfico produzido durante a inspeção que mostram o estado da cobertura da Igreja de Santo Antônio. - Foto: Reprodução

Relatório Fotográfico produzido durante a inspeção que mostram o estado da cobertura da Igreja de Santo Antônio. - Foto: Reprodução

Relatório Fotográfico produzido durante a inspeção que mostram o estado da cobertura da Igreja de Santo Antônio. - Foto: Reprodução

Relatório Fotográfico produzido durante a inspeção que mostram o estado da cobertura da Igreja de Santo Antônio. - Foto: Reprodução

O trecho interditado mencionado pela Defesa Civil corresponde à chamada nave da igreja, estrutura que fica justamente sob os bancos ocupados pelos fiéis nas celebrações. O altar do templo segue liberado, por mais que também precise de serviços de restauro, já que está infestado por cupins.

Além disso, os frades procuram por recuperação das colunas, que estão em processo de desintegração, e uma pintura geral para o convento.

Trecho da Igreja de Santo Antônio interditado por risco de desabamento | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Missas seguem acontecendo

Apesar da interdição da igreja, as missas continuam sendo celebradas, agora dentro da capela interna localizada no claustro do Convento. Os momentos acontecem nas terças, sábados e domingos.

Obras de reparo, como uma nova pintura, são pedidos dos frades do Convento de Santo Antônio | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O objetivo é garantir que as cerca de 300 pessoas que passam por dia pelo local possam manter suas atividades religiosas de forma segura. A medida segue até que a Igreja de Santo Antônio seja regularizada e o espaço possa ser novamente utilizado de maneira adequada.



"Tivemos que nos adaptar. Dissemos à comunidade que não iríamos parar nossas celebrações, confissões e atendimentos aos pobres. O projeto social acontece todas as terças-feiras. Assim vamos caminhando para que, o mais breve possível, essa igreja possa reabrir novamente", completou o frei Edilson dos Santos.

Relevância cultural

O Convento e Igreja de Santo Antônio, aberto em 1606, é a mais antiga construção do Recife e segue de pé até hoje. O ponto viu a transformação urbanística e arquitetônica da Capital pernambucana, acompanhou revoluções e atuou, de maneira central, como um local de relevância para a formação cultural e identitária da Cidade.

"É um patrimônio que não só é religioso, como também artístico, que contribuiu para o Recife, Pernambuco e o Brasil como um todo. É uma construção patrimônio que testemunhou a transformação do Recife, desde a invasão dos holandeses, que expulsaram os frades. Houve a construção do Forte Hernesto, e, após a saída dos holandeses, a volta dos frades e passa por modificações para se transformar nesse patrimônio que persiste até os dias de hoje", começou o frei Vitor Batista, que também é arqueólogo.

"A importância desta Casa do Padroeiro do Recife é muito grande para os pobres que residem aqui na Rua do Imperador e, com fé, recorrem ao Pai dos Pobres. O Convento de Santo Antônio carrega um acervo imenso de arte, então a sua preservação e não destruição desse patrimônio nos leva a pensar na posteridade para que todas as próximas gerações possam também usufruir desse espaço", completou.

Frei Vitor Batista, arqueólogo do Convento de Santo Antôniom | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

No local, destacam-se os painéis de azulejos da portaria, principalmente no claustro. As peças ilustram cenas bíblicas bariadas, como o Dilúvio, a morte de Adão e a expulsão do Éden, dentre tantas outras. A arquiterura da Igreja remete ao barroco-rococó, e abriga diversas obras de arte, além de um grande trabalho filantrópico para a população pernambucana.



"Aqui é a nossa história. Há mais de 400 anos, temos uma história enraizada e nascida na cultura pernambucana. Esse espaço já recebeu grandes eventos do Estado, e aqui guardamos a religiosidade do pernambucano. Uma devoção antoniana que se espalha por todo o Estado. Então nós, enquanto moradores, ficamos entristecidos pela interdição da Igreja de Santo Antônio. Precisamos de um cuidado maior, minucioso e frequente", explicou o frei Edilson.

Frei Edilson dos Santos, guardião do Convento de Santo Antônio | Foto: Arhtur Botelho/Folha de Pernambuco

Próximos passos

Os frades do convento seguem em contato com o Iphan para saber os próximos passos dos serviços de restauro da estrutura. A Folha de Pernambuco procurou o instituto em busca de um posicionamento oficial. Até a última atualização da matéria, não houve retorno.



A reportagem também entrou em contato com a Fundarpe para saber se alguma medida do Estado pode ajudar na questão. Ainda não houve retorno.



Confira, abaixo, a nota da Defesa Civil do Recife na íntegra:

"A Defesa Civil do Recife informa que realizou vistoria na igreja e identificou problemas na coberta. Por isso, os técnicos recomendaram a interdição do trecho afetado até que os responsáveis pelo imóvel executem os serviços necessários de recuperação, com profissionais habilitados. A Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelo telefone 0800.081.3400, que é gratuito e funciona 24h por dia."

