A- A+

Construção Recife: imóveis serão desapropriados para a construção de nova USF no Prado Nova Unidade de Saúde da Família (USF) deve beneficiar mais de 12 mil pessoas na Zona Oeste do Recife

Dois imóveis localizados no bairro do Prado, na Zona Oeste do Recife, serão desapropriados pela Prefeitura do Recife para a construção da Unidade de Saúde da Família Mais (USF+) Nova Prado.

A ação, anunciada pelo prefeito João Campos (PSB) na manhã desta terça-feira (16), pretende beneficiar mais de 12 mil pessoas, sendo residentes do mesmo bairro, além de moradores do Zumbi e Comunidade do Berardo, na Madalena.

Com uma área total de 980,45 metros quadrados, os imóveis desapropriados estão localizados nas ruas Gomes Taborda, nº 256, e Ulysses Pernambucano, nº 37.

O investimento total será de R$ 1.440.166,00, com recursos do tesouro municipal, que serão viabilizados através de emenda do deputado federal Eriberto Medeiros (PSB).

Após a elaboração do projeto executivo, a unidade terá a expectativa de entrega para 2026 e contará com quatro equipes de Saúde da Família e quatro equipes de saúde bucal, com horário de funcionamento ampliado das 7h às 19h.

“Estou assinando agora o decreto de desapropriação de dois imóveis na Rua da Lama, onde vai ser construída uma nova unidade de saúde para beneficiar Zumbi, Berado e Prado. Vamos poder fazer uma homenagem a dona Carminha, que foi uma grande guerreira nascida e criada nesta área da cidade, e que iremos poder ter uma unidade de saúde para atender as pessoas. A desapropriação vai ser feita de forma imediata para, no próximo ano, começar a obra de construção da unidade”, afirmou o prefeito João Campos.





Veja também