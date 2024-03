A- A+

ANIVERSÁRIO DO RECIFE Recife inaugura Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no Pina, nesta terça-feira (12) A unidade fará parte da Rede Compaz e oferecerá atividades com foco em cultura digital e formação de leitores

Entre as ações para comemorar o aniversário de 487 anos do Recife, a entrega da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, no bairro do Pina, Zona Sul da cidade, aconteceu na manhã desta terça-feira (12). A unidade está localizada no mesmo espaço onde funcionava a antiga passarela do Pina, na avenida Herculano Bandeira.

O prefeito do Recife, João Campos, esteve presente na inauguração da biblioteca que fará parte da Rede Compaz e oferecerá atividades com foco em cultura digital e formação de leitores.

“Estamos inaugurando a oitava biblioteca pública da cidade. Vimos que essa antiga passarela estava em desuso, sendo vista com insegurança, então pensamos em uma solução urbanística e social. É uma honra inaugurar a Biblioteca Dr. Joaquim Suassuna no dia do aniversário da nossa cidade. Um espaço que conta com 40 computadores, diversos livros e atividades lúdicas. Além disso, chamamos moradores do entorno para serem nossos colaboradores e também fizemos os espaços de convivência nas laterais, que são a Praça da Lua e a Praça do Sol”, explicou Campos.

João campos em inauguração da nova biblioteca | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O espaço funcionará das 9h às 21h de segunda a sexta-feira, e, nos finais de semana, estará disponível para a população de 8h às 12h.

“Fizemos uma escuta pública e, atendendo a pedidos, criamos o equipamento. Temos cinco escolas aqui nas proximidades e será um ganho para todos os alunos da região”, continuou João.

João Suassuna, filho do homenageado que leva o nome da biblioteca, falou sobre como é importante para todos da família fazer parte dessa história.

“A maioria das homenagens é vinculada ao meu avô, Ariano, mas uma vinda para o meu pai é algo que não é rotineiro, mas que é de extrema importância, pois ela vem em forma de presente para a população do Recife e no dia do aniversário da nossa cidade”, pontuou. O acervo inicial do espaço é de 500 livros, a maioria doada pela família do médico Joaquim Suassuna.

João Campos, João Suassuna e Germana Suassuna | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Espaço reaproveitado

A biblioteca digital oferece um ambiente voltado para estudos, pesquisas e outras ações educativas, dispondo de toda tecnologia e estrutura necessárias.

O projeto preservou a identidade visual original, com algumas mudanças, como a requalificação dos painéis de alumínio e fechamentos de vidro. A plataforma elevatória e a manutenção das escadas para pedestres tornam o lugar mais acessível.

O projeto teve inspiração na biblioteca da Praça da Colônia Álvaro Obregón, em Iztapalapa, no México. As duas torres e os muros laterais da obra foram transformados em um extenso painel de arte urbana por meio do Programa Colorindo o Recife, realizado pela Secretaria Executiva de Inovação.

Área externa da Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco





