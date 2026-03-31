A- A+

Assistência social Recife inaugura Casa de Acolhida Irmã Dulce para homens em situação de vulnerabilidade Unidade funcionará em regime integral, com atendimento 24 horas por dia, no bairro de São José, na área central da capital

A Casa de Acolhida Irmã Dulce foi entregue pela Prefeitura do Recife nessa segunda-feira (30). O espaço é voltado ao acolhimento de homens em situação de vulnerabilidade e está localizado no bairro de São José, na área central da cidade.

A unidade funcionará em regime integral, com atendimento 24 horas por dia, assegurando proteção contínua e garantia de direitos aos usuários.

Com capacidade para até 70 pessoas, iniciando as atividades com 40 acolhimentos, o espaço atende homens entre 18 e 59 anos com autonomia e independência preservadas.

Vinculado à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), o novo equipamento compõe a rede socioassistencial do município e teve o investimento de R$ 220 mil.

A estrutura inclui refeitório, lavanderia, salas de gerência e equipe técnica, sala de apoio, espaço de descanso para profissionais, sala de convívio, barbearia, almoxarifado, banheiros com e sem acessibilidade e 14 quartos.

“A gente inaugura hoje uma casa de acolhida no coração do bairro de São José, com capacidade para receber até 70 pessoas em situação de vulnerabilidade. São pessoas que precisam de um espaço digno, com alimentação, banho e acolhimento”, afirmou o prefeito do Recife, João Campos.



Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

A unidade também oferece atendimento técnico especializado, com análise das necessidades dos usuários, orientações individuais e coletivas, além de encaminhamentos para serviços socioassistenciais e outras políticas públicas.

O trabalho busca promover a (re)construção da autonomia, a reinserção social e a proteção em situações de violência, conforme a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009).

Para isso, a casa de acolhida conta com uma equipe multidisciplinar formada por coordenadora, assistentes sociais, psicólogo, cuidadores sociais, auxiliares administrativos, arte-educadores e profissionais de apoio, para garantir um atendimento contínuo e qualificado.

Um dos primeiros beneficiados pelo espaço, Anderson Ferreira, de 38 anos, destacou o acolhimento e o atendimento individualizado oferecido pela equipe.

“Fui acolhido aqui com os braços abertos. A equipe é muito boa, preparada e atenciosa. Cada pessoa é tratada de forma individual, de acordo com sua necessidade, com acompanhamento e cuidado. Para quem quer recomeçar, aqui é um lugar de oportunidade”, relatou.

Veja também