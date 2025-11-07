Recife inaugura Centro de Triagem do Repense Reuse e fortalece economia circular têxtil
Espaço na Imbiribeira realiza triagem e reaproveitamento de roupas e acessórios, reduzindo o desperdício e gerando emprego e renda
A capital pernambucana acaba de ganhar um novo equipamento voltado à sustentabilidade e à economia circular. O Centro de Triagem do Repense Reuse, localizado na Imbiribeira, já está em funcionamento com 400 m² dedicados à triagem e reaproveitamento de produtos têxteis, transformando descartes em impacto socioambiental positivo.
Leia também
• Morro da Conceição recebe 5ª Corrida dos Morros com festival de esporte e cultura
• Manutenção emergencial da Compesa deixa bairros do Recife sem água a partir deste sábado (8); veja
• Festa do Morro 2025: veja detalhes dos esquemas de segurança, saúde e trânsito
Sustentabilidade e geração de emprego
O centro iniciou as atividades com dez colaboradores contratados em regime CLT, atuando nas áreas de gestão, logística e produção.
“O Centro de Triagem é mais do que um espaço logístico; é parte de uma cadeia sustentável que busca dar nova vida aos produtos e gerar renda na comunidade”, destacou Claudia Andrade, executiva de Implementação do Repense Reuse.
Triagem e curadoria têxtil
As peças recebidas passam por um rigoroso processo de curadoria, onde são avaliadas quanto à conservação e destino correto. Itens em boas condições seguem para reuso e revenda nas Lojas Humana, enquanto peças danificadas são enviadas à reciclagem têxtil, transformando-se em novos insumos industriais.
“Garantimos um processo criterioso de triagem e classificação, fortalecendo o ecossistema de brechós e o consumo responsável”, explicou Cíntia Costa, gerente do Centro.
Impacto ambiental e social
Desde o início das operações, já foram arrecadadas 65 toneladas de produtos têxteis. O projeto reduz o desperdício, estimula o consumo consciente e gera empregos formais.
“A implantação no Recife é um passo estratégico para ampliar a economia circular e fortalecer as práticas socioambientais no Nordeste”, afirmou Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.
Até 2026, o projeto prevê a abertura de Lojas Humana no Recife, ampliando o alcance da iniciativa.
Como doar
Separe roupas, calçados e acessórios em bom estado.
Leve até um coletor: endereços em www.repensereusebrasil.org.br
Deposite no coletor. As doações são recolhidas e triadas no Centro.
Peças reutilizáveis seguem para revenda; as demais são recicladas.
Com informações da assessoria