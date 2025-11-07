A- A+

Triagem Recife inaugura Centro de Triagem do Repense Reuse e fortalece economia circular têxtil Espaço na Imbiribeira realiza triagem e reaproveitamento de roupas e acessórios, reduzindo o desperdício e gerando emprego e renda

A capital pernambucana acaba de ganhar um novo equipamento voltado à sustentabilidade e à economia circular. O Centro de Triagem do Repense Reuse, localizado na Imbiribeira, já está em funcionamento com 400 m² dedicados à triagem e reaproveitamento de produtos têxteis, transformando descartes em impacto socioambiental positivo.

Sustentabilidade e geração de emprego

O centro iniciou as atividades com dez colaboradores contratados em regime CLT, atuando nas áreas de gestão, logística e produção.

“O Centro de Triagem é mais do que um espaço logístico; é parte de uma cadeia sustentável que busca dar nova vida aos produtos e gerar renda na comunidade”, destacou Claudia Andrade, executiva de Implementação do Repense Reuse.

Triagem e curadoria têxtil

As peças recebidas passam por um rigoroso processo de curadoria, onde são avaliadas quanto à conservação e destino correto. Itens em boas condições seguem para reuso e revenda nas Lojas Humana, enquanto peças danificadas são enviadas à reciclagem têxtil, transformando-se em novos insumos industriais.

“Garantimos um processo criterioso de triagem e classificação, fortalecendo o ecossistema de brechós e o consumo responsável”, explicou Cíntia Costa, gerente do Centro.

Impacto ambiental e social

Desde o início das operações, já foram arrecadadas 65 toneladas de produtos têxteis. O projeto reduz o desperdício, estimula o consumo consciente e gera empregos formais.

“A implantação no Recife é um passo estratégico para ampliar a economia circular e fortalecer as práticas socioambientais no Nordeste”, afirmou Ivanir Matos, gerente geral do Repense Reuse.

Até 2026, o projeto prevê a abertura de Lojas Humana no Recife, ampliando o alcance da iniciativa.

Como doar

Separe roupas, calçados e acessórios em bom estado.

Leve até um coletor: endereços em www.repensereusebrasil.org.br

Deposite no coletor. As doações são recolhidas e triadas no Centro.

Peças reutilizáveis seguem para revenda; as demais são recicladas.



Com informações da assessoria

Veja também