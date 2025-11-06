A- A+

Atendimento Recife inaugura centro integrado e amplia o atendimento à população em situação de rua Novo equipamento reúne serviços sociais, jurídicos e de saúde em um só espaço e marca avanço nas políticas públicas voltadas à população em situação de vulnerabilidade

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta quinta-feira (6), o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), o primeiro equipamento do tipo no Brasil. Localizado no bairro de Santo Amaro, o espaço reúne em um único local serviços sociais, jurídicos, de saúde e de inclusão produtiva. Com investimento de R$ 1,1 milhão, o centro amplia em 200% a capacidade de atendimento em comparação a um Centro POP tradicional, podendo atender cerca de 150 pessoas por dia.

Estrutura reúne diferentes serviços

O novo centro consolida uma ampla rede de atendimento para pessoas em situação de rua. O espaço conta com guarda-volumes, refeitório, lavanderia, salas de atendimento, oficinas e cursos de qualificação profissional, além de áreas de convivência e repouso. O objetivo é garantir acesso à documentação, alimentação, higiene, descanso e oportunidades de inserção social.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos destacou a importância de políticas integradas e da cooperação entre diferentes órgãos públicos.

“Ações como a de hoje deixamos de forma materializada um centro, um protocolo, um modelo de gestão e governança, para poder cuidar de quem mais precisa, e isso faz toda a diferença. Um dos maiores desafios da administração pública são aquelas ações transversais, onde acaba a responsabilidade de uma secretaria e começa a da outra. Mas para as pessoas e, principalmente as mais vulneráveis, não importa de quem é o problema. O que importa é que ele seja resolvido e enfrentado. E a responsabilidade é de quem está do outro lado do balcão”, afirmou o prefeito João Campos.

“Muitas vezes, isso tem ação da Prefeitura. É por isso que é importante termos aqui a justiça, a defensoria, a nível estadual e federal”, acrescentou o gestor recifense.

Atendimento e integração de políticas públicas

De acordo com a secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Pâmela Alves, o novo centro representa uma nova etapa nas políticas de atenção à população em situação de rua.

“O Centro Integrado nasceu da necessidade de reunir, em um só lugar, serviços que antes estavam descentralizados. Aqui, as pessoas em situação de rua encontram acesso facilitado a atendimento socioassistencial, à documentação, a benefícios sociais, à saúde, à qualificação e a oportunidades de trabalho, em um ambiente acolhedor e respeitoso. Esse novo equipamento público que o Recife ganhou hoje reafirma o compromisso da Prefeitura com o cidadão em situação de rua e seu processo de superação dessa vivência”, destacou.

O espaço também oferece Closet Social, com roupas, calçados e acessórios adequados para diferentes ocasiões, e o Espaço de Cuidado e Beleza, que disponibiliza serviços de corte de cabelo, barba e manicure. Essas iniciativas integram o atendimento cotidiano e fortalecem o sentimento de dignidade e pertencimento.

Saúde e política sobre drogas

Na área da saúde, o CINPOP funcionará como ponto de apoio para vacinação, práticas integrativas, ambulatório de prevenção combinada, ações de redução de danos e atividades de educação popular em saúde.

O centro também terá um espaço dedicado à política sobre drogas, voltado para o acolhimento, o fortalecimento da rede de apoio e o acesso a tratamentos e oportunidades de reinserção social.

Além disso, o local abrigará a Sala da Equipe do Serviço Especializado e de Abordagem Social (SEAS), responsável pelo acompanhamento de pessoas em situação de rua, planejamento de ações e encaminhamentos adequados aos serviços da rede municipal.

Parcerias com acesso à cidadania e à justiça

O novo centro conta com parcerias estratégicas com órgãos como a Defensoria Pública da União (DPU), Defensoria Pública do Estado (DPE), Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Junta Militar, além de universidades públicas e privadas, como UFRPE, UniFG e Uninassau.

As defensorias oferecerão assistência jurídica gratuita e acompanhamento de casos nas esferas estadual e federal. O TJPE atuará com orientação sobre processos, conciliação e emissão de certidões, enquanto o TRE garantirá emissão e regularização de títulos de eleitor, fortalecendo o exercício da cidadania.

O desembargador Erik Simões, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ressaltou a importância da iniciativa:

“O Tribunal tem um olhar muito sensível para a população carente. Quando assumimos em 2016, eram duas Casas de Justiça e Cidadania. Hoje, temos 45 e, até o final do ano, teremos 50 no estado inteiro. Isso faz uma diferença enorme na vida da população e é algo que fazemos muitas vezes com os parceiros que estão aqui presentes. Para quem não tem nada, isso é tudo, e esse é um exemplo de equipamento que está de parabéns.”

Conecta digital e incentivo à leitura

O CINPOP também abriga o Espaço Conecta, iniciativa da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia e da Empresa de Informática do Recife (Emprel), que facilita o acesso aos serviços públicos digitais. No local, é possível realizar agendamentos, acessar o Gov.br e solicitar serviços municipais.

O secretário Rafael Cunha explicou o objetivo da ação:

“O Conecta Recife nasceu com o propósito de tornar os serviços públicos mais próximos do cidadão, acessíveis e eficientes. Nesse caso, com atenção especial ao acolhimento de pessoas em situação de rua. A presença do Espaço Conecta no CINPOP representa mais um passo nesse caminho, garantindo que todos, especialmente quem enfrenta maiores vulnerabilidades, possam exercer plenamente sua cidadania e participar da transformação digital da cidade.”

Com essa unidade, o Recife passa a contar com 10 Espaços Conecta inaugurados desde o lançamento do projeto, em novembro de 2022.

No mesmo espaço, foi inaugurado o 5º ponto de leitura da rede Bibliotecas pela Paz, que integra o programa Recife Cidade Leitora. O acervo reúne cerca de 300 títulos, incluindo livros em Braille, revistas e obras literárias diversas, promovendo acesso à cultura e à cidadania.

Serviço

Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP)

Endereço: Rua Coelho Leite, 677 – Santo Amaro, Recife

Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h

Investimento: R$ 1,1 milhão

Capacidade de atendimento: 150 pessoas por dia

Com informações da assessoria

