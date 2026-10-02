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EDUCAÇÃO Recife inaugura creche no Cordeiro e amplia vagas na Educação Infantil Nova unidade tem capacidade para atender crianças do berçário ao Grupo V; decreto também inclui profissionais da etapa no BDE

A Prefeitura do Recife inaugurou, nesta sexta-feira (2), a Creche Municipal Doutor Cyro de Andrade Lima, no Cordeiro, e assinou decreto que inclui os profissionais da Educação Infantil no Bônus de Desempenho Educacional (BDE) da rede municipal.

A unidade recebeu investimento de R$ 5,8 milhões e tem capacidade para atender 262 crianças, do berçário ao Grupo V.

A creche já está em funcionamento e conta com 1.648,74 m² de área construída, distribuídos em dois pavimentos.

Estrutura

Nova unidade recebeu um investimento de R$ 5,8 milhões e tem capacidade para atender até 262 crianças | Foto: Nina Xará e Ivison Gambarra/Prefeitura do Recife

O local possui 16 salas, sendo 12 regulares e quatro destinadas a atendimentos específicos, além de sala multiuso, sala de recursos multifuncionais, cozinha, lavanderia, refeitório, área de recreação coberta e parque infantil.

Com a ampliação da rede, o Recife chegou a 20.338 vagas em creches. Segundo a Prefeitura, o número mais que triplicou nos últimos cinco anos.

“Fico muito feliz de estar em qualquer ambiente educacional porque o ambiente escolar é fundamental para a construção da nossa trajetória humana. A creche leva o nome do doutor Cyro, que era um homem humano, e hoje ser humano é uma das coisas mais difíceis que existem. É uma justa homenagem que o Recife presta a esse grande homem. Ficamos muito felizes em fazer essa grande entrega no dia de hoje”, afirmou o prefeito Victor Marques.

“O passo que damos hoje, além de representar a entrega de uma grande unidade, fala sobre a trajetória de vida de muitas famílias, e isso é o que realmente importa. Caminhamos, a cada passo para chegar ao tão sonhado dia em que nenhuma criança do Recife vai precisar bater à porta de uma creche e não encontrar uma vaga. Nós já ultrapassamos a marca de 20 mil vagas para as crianças do Recife e isso nos dá muito orgulho”, acrescentou.

Homenagem



A unidade recebeu o nome do médico Cyro de Andrade Lima, ex-secretário de Saúde de Pernambuco. Ele faleceu vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). O ex-gestor é pai da ex-primeira-dama de Pernambuco Renata Campos e avô do ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB).

“Me emociona muito estar aqui para falar do meu pai. Quem o conhece sabe da trajetória de humanidade e de respeito ao ser humano que ele construiu. Ver, hoje, uma creche com o nome dele reúne muitos dos valores que ele carregava: o respeito às crianças, o respeito ao nascer e o cuidado em formar pessoas que tivessem um olhar mais sensível, respeitando as habilidades de cada um. Quando vemos esta creche, nos emocionamos muito por toda a caminhada que tivemos e por toda a resiliência ao longo dessa trajetória”, disse Ana Elisabeth de Andrade Lima, filha do homenageado.

Bônus para profissionais

Durante a inauguração, o prefeito Victor Marques também assinou o decreto que regulamenta a inclusão dos profissionais da Educação Infantil no Bônus de Desempenho Educacional (BDE) da rede municipal.

A medida também contempla servidores lotados na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire (EFER). De acordo com a prefeitura, cerca de 3 mil profissionais serão beneficiados.

“Era um pleito antigo, que agora tivemos a condição e, com muita organização, conseguimos atender. Nos próximos dias, vamos regulamentar essa medida, e os profissionais também poderão celebrar essa grande conquista. É mais um passo de valorização dos profissionais, dentro de um grande contexto de expansão da nossa rede de vagas para as crianças do Recife. Ao todo, serão 3 mil profissionais beneficiados”, declarou.

O BDE é uma política de valorização dos profissionais da rede municipal vinculada ao desempenho educacional. Com a mudança, os trabalhadores que atuam na Educação Infantil passam a integrar o grupo contemplado pelo bônus.

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