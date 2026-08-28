Recife inaugura espaço de apoio a mães de crianças e jovens neurodivergentes na Mustardinha

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Prefeitura do Recife oficializou, nesta sexta-feira (28), a criação do projeto “Cuidando de Quem Cuida”, espaço destinado a oferecer assistência à saúde mental e apoio integral a mães e cuidadoras de crianças e jovens neurodivergentes.



Sediado no Centro TEA da UPAE Doutor Cyro de Andrade Lima, no bairro da Mustardinha, Região Metropolitana do Recife (RMR), o serviço é voltado a famílias com diagnósticos de Autismo (TEA), Síndrome de Down, TDAH e TOD.



Atualmente, segundo a gestora do Centro NDI, Bianca Melo, 66 crianças já são atendidas na unidade.





Presente no lançamento, o prefeito do Recife, Victor Marques, destacou que o projeto responde a uma demanda das redes de mães atípicas ao criar uma "esteira específica" de atendimento para garantir acolhimento psicológico prioritário.



"Parte importante do tratamento de todas essas crianças e jovens passa pelo trabalho dentro de casa. Quando a gente faz uma rede de atendimento específica para essas mães, a gente também ataca um problema e faz parte de uma solução, ajuda na solução dos tratamentos. Então, é uma coisa que pode parecer simples para muita gente, mas isso mostra que parte de todo o processo passa pelo cuidado. E o que a gente está falando aqui hoje é sobre cuidado", afirmou o prefeito.



Luciana Albuquerque, Secretária de Saúde do Recife; Victor Marques, prefeito do Recife, e profissionais que atuam no Centro. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



No evento, o prefeito anunciou, também, que a estrutura da Mustardinha é um projeto piloto e será expandida para os outros sete centros TEA do Recife, totalizando oito salas dedicadas ao programa.



Acolhimento e suporte emocional

A iniciativa busca aliviar a sobrecarga emocional de mulheres que dedicam rotinas integrais aos filhos. Segundo a psicóloga da unidade, Cris Macedo, a assistência à saúde mental das famílias reflete diretamente no desenvolvimento das crianças.



"O grupo de apoio visa acolher esses cuidadores que muitas vezes chegam extremamente fragilizados, sobrecarregados emocionalmente e em luto em decorrência do diagnóstico da criança. [...] Poder oferecer esse espaço onde eles podem ser ouvidos, trocar experiências, se sentirem acolhidos, é uma proposta extremamente válida tanto para saúde mental do cuidador quanto para os cuidados da própria criança, porque cuidadores emocionalmente estabilizados vão poder se dedicar melhor aos cuidados com a criança", explicou Cris Macedo.

Cris Macedo, psicóloga da unidade. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Para Mirella de Souza Barros, mãe de Miguel Guilherme de Souza Santos, de 10 anos, que possui diagnóstico de Autismo e TDAH, o novo espaço ressignifica a rotina de consultas.



"É de extrema importância sermos ouvidas com empatia, com um olhar humano. Está sendo maravilhoso participar dessa inauguração, porque tem tantos momentos que a gente está sentado, esperando os filhos da gente nos atendimentos. E justamente esse tempo a gente poder estar compartilhando numa roda de outras pessoas que sentem também as mesmas coisas que nós, a gente se fortalecer a cada sessão", relatou.

Mirella de Souza Barros, mãe de Miguel Guilherme, que é atendido pelo Centro há 2 anos. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco





Qualificação e ampliação da rede

Segundo a Secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, foram inauguradas duas salas de atendimento para as mães, sendo uma delas coletiva e outra para atendimento individualizado.



Para viabilizar a ação, a gestão municipal contratou sete novos psicólogos para a rede. O acesso às consultas e grupos ocorrerá por busca ativa nas recepções das unidades ou via fila de regulação.



"Sete psicólogos já foram contratados para esse serviço e as mães, elas podem ser identificadas de duas formas: ou mães que já estejam na fila de regulação esperando para essa consulta com o psicólogo, ou mães que essa necessidade seja identificada nos grupos. Ela será contatada e saberá o dia, o lugar e a hora da sua consulta com o psicólogo", explicou.

Recife inaugura espaço de apoia a mães de crianças e jovens neurodivergentes na Mustardinha. Foto: Bianca Amorim / Folha de Pernambuco



Ainda segundo a secretária, o projeto atua de forma intersetorial com as secretarias de Trabalho e da Mulher. O cadastramento das mães já começou para que, a partir de setembro, sejam ofertados cursos de capacitação profissional e geração de renda.

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