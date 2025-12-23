A- A+

Saúde Recife inaugura mais um Serviço de Atenção Especializada em HIV (SAE) nesta terça-feira (23) Espaço terá uma equipe multiprofissional de infectologistas, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e farmacêutico

Dentro da programação do Dezembro Vermelho, a Prefeitura do Recife inaugura um novo Serviço de Atenção Especializada em HIV (SAE) nesta terça-feira (23), às 14h.

O SAE Josefa Severina da Conceição, que será o quarto da rede municipal de saúde, funcionará na Policlínica Albert Sabin, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte, e contará com uma equipe multiprofissional de infectologistas, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e farmacêutico.



O novo espaço tem o objetivo de ampliar a capacidade municipal de vinculação das pessoas diagnosticadas com HIV, além de fortalecer a oferta de estratégias de prevenção combinada.

O SAE Josefa Severina da Conceição funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h, por demanda espontânea.

“O Recife vem trabalhando para diminuir novos casos de HIV com a consolidação da prevenção combinada, principalmente com a oferta de novas tecnologias de prevenção, como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PeP ( Profilaxia Pós-Exposição), assim como o aumento na oferta de testagem rápida para ISTs, o que possibilita o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, além de evitar o adoecimento pela Aids”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

No local, serão oferecidos serviços como dispensa de insumos de prevenção (preservativos masculino e feminino e géis íntimos lubrificantes), testagem rápida com resultado em até 20 minutos (em caso de positivo.



O usuário do SUS Recife é acolhido e direcionado no próprio SAE, para as orientações sobre o início do tratamento adequado) e oferta de Profilaxia Pré Exposição (PrEP), além de tratamento para outras ISTs.

Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.

Dados da Secretaria de Saúde do Recife mostram que, comparando o ano de 2019 e o ano de 2024, o município obteve uma redução de 28% no número de casos de HIV, e uma redução de 14% de óbitos por Aids.

“O SAE Josefa Severina da Conceição será mais um ponto estratégico no cuidado para pessoas vivendo com HIV/Aids e uma referência para a zona norte da cidade. Queremos que as pessoas com HIV melhorem sua adesão ao tratamento e chegar ao status indetectável, ou seja, quando não transmite mais o HIV”, pontua Airles Ribeiro.

O SAE Josefa Severina da Conceição Recife é o quarto da rede municipal do Recife. Dois deles, sendo um pediátrico, estão localizados na Policlínica Gouveia de Barros, que está funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro, e o outro fica na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena.

Homenagem

O SAE receberá o nome de Josefa Severina da Conceição em homenagem a uma militante do movimento social e do SUS que, junto com outros ativistas, lutou para melhorar os serviços e rede de saúde no cuidado de pessoas vivendo com HIV/Aids em Recife.



Eliminação da Transmissão Vertical do HIV

A Secretaria de Saúde do Recife lançou o Plano Municipal de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B no dia 16 de dezembro, que estabelece diretrizes, metas e indicadores que irão orientar o trabalho das equipes de saúde em todas as linhas de cuidado, da atenção básica à especializada.



No enfrentamento ao HIV, as conquistas são expressivas. Em 2019, foram oito casos de crianças infectadas no Recife. Em 2025, até novembro, não houve registros.

Ao se observar o cuidado às grávidas vivendo com HIV, os números também mostram a força da rede municipal, que saiu de 72,3% de gestantes em tratamento para 91,4% em terapia antirretroviral, no mesmo período.

Com isso, Recife inicia o alcance de algumas metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a eliminação da transmissão vertical do HIV.

