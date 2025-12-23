Ter, 23 de Dezembro

Saúde

Recife inaugura mais um Serviço de Atenção Especializada em HIV (SAE) nesta terça-feira (23)

Espaço terá uma equipe multiprofissional de infectologistas, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e farmacêutico

SAE Josefa Severina da Conceição funcionará na Policlínica Albert Sabin, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do RecifeSAE Josefa Severina da Conceição funcionará na Policlínica Albert Sabin, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

Dentro da programação do Dezembro Vermelho, a Prefeitura do Recife inaugura um novo Serviço de Atenção Especializada em HIV (SAE) nesta terça-feira (23), às 14h.

O SAE Josefa Severina da Conceição, que será o quarto da rede municipal de saúde, funcionará na Policlínica Albert Sabin, no bairro da Tamarineira, na Zona Norte, e contará com uma equipe multiprofissional de infectologistas, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos de enfermagem e farmacêutico.

O novo espaço tem o objetivo de ampliar a capacidade municipal de vinculação das pessoas diagnosticadas com HIV, além de fortalecer a oferta de estratégias de prevenção combinada.

O SAE Josefa Severina da Conceição funcionará de segunda a sexta, das 8h às 17h, por demanda espontânea. 

“O Recife vem trabalhando para diminuir novos casos de HIV com a consolidação da prevenção combinada, principalmente com a oferta de novas tecnologias de prevenção, como a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e a PeP ( Profilaxia Pós-Exposição), assim como o aumento na oferta de testagem rápida para ISTs, o que possibilita o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, além de evitar o adoecimento pela Aids”, afirma o coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, Airles Ribeiro.

No local, serão oferecidos serviços como dispensa de insumos de prevenção (preservativos masculino e feminino e géis íntimos lubrificantes), testagem rápida com resultado em até 20 minutos (em caso de positivo. 

O usuário do SUS Recife é acolhido e direcionado no próprio SAE, para as orientações sobre o início do tratamento adequado) e oferta de Profilaxia Pré Exposição (PrEP), além de tratamento para outras ISTs.

Para participar, basta ser residente do Recife, maior de 14 anos para a testagem ou 16 anos para o uso da PrEP.

Dados da Secretaria de Saúde do Recife mostram que, comparando o ano de 2019 e o ano de 2024, o município obteve uma redução de 28% no número de casos de HIV, e uma redução de 14% de óbitos por Aids.

“O SAE Josefa Severina da Conceição será mais um ponto estratégico no cuidado para pessoas vivendo com HIV/Aids e uma referência para a zona norte da cidade. Queremos que as pessoas com HIV melhorem sua adesão ao tratamento e chegar ao status indetectável, ou seja, quando não transmite mais o HIV”, pontua Airles Ribeiro.

O SAE Josefa Severina da Conceição Recife é o quarto da rede municipal do Recife. Dois deles, sendo um pediátrico, estão localizados na Policlínica Gouveia de Barros, que está funcionando temporariamente na Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro, e o outro fica na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena.

Homenagem
O SAE receberá o nome de Josefa Severina da Conceição em homenagem a uma militante do movimento social e do SUS que, junto com outros ativistas, lutou para melhorar os serviços e rede de saúde no cuidado de pessoas vivendo com HIV/Aids em Recife. 

Eliminação da Transmissão Vertical do HIV
A Secretaria de Saúde do Recife lançou o Plano Municipal de Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B no dia 16 de dezembro, que estabelece diretrizes, metas e indicadores que irão orientar o trabalho das equipes de saúde em todas as linhas de cuidado, da atenção básica à especializada.

No enfrentamento ao HIV, as conquistas são expressivas. Em 2019, foram oito casos de crianças infectadas no Recife. Em 2025, até novembro, não houve registros.

Ao se observar o cuidado às grávidas vivendo com HIV, os números também mostram a força da rede municipal, que saiu de 72,3% de gestantes em tratamento para 91,4% em terapia antirretroviral, no mesmo período.

Com isso, Recife inicia o alcance de algumas metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a eliminação da transmissão vertical do HIV.

