Saúde Recife inaugura Núcleo de Desenvolvimento Integral, com foco em TEA, na UPA-E do Ibura Além de crianças com TEA, a unidade atenderá jovens de até 14 anos com TDAH e TOD, e terá mutirão de avaliação global nos próximos cinco sábados

A Prefeitura do Recife inaugou na manhã deste sábado (20) um Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI), na Unidade Pública de Atenção Especializada Professor Fernando Figueira (UPA-E), no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. A unidade também contou com um mutirão de avaliação global em seu primeiro dia e repitirá a ação nos próximos cinco sábados.

O NDI inaugurado atenderá crianças e jovens de até 14 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositor Desafiador (TOD) e outros transtornos. A nova unidade conta com atendimentos na área de Neuropedriatria, Pediatria, Psiquiatria Infantil, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Serviço Social, Psicopedagogia e Nutrição.

O novo núcleo possui 14 salas para profissionais, brinquedoteca, um jardim sensorial e um ginásio de reabilitação, e promete realizar mais de 3000 atendimentos por mês. Dentre um dos beneficiados pelo NDI está Arthur Felipe, criança de oito anos com TEA. Para a mãe do menino, Keliene Rodrigues, o atendimento é de grande importânica, especialmente para a evolução das crianças.

"As sessões de fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga são muito importantes para a evolução e desenvolvimento deles, para que eles possam evoluir na questão de inclusão social", apontou.

Keliene Rodrigues e seu filho Arthur ao lado do prefeito João Campos e da Secretária da Saúde Luciana Albuquerque. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.

O núcleo também proporcionará uma avaliação global, que é um diagnóstico a partir de uma atuação conjunta de profissionais de diversas áreas, o acompanhamento e as terapias necessárias ao melhor desenvolvimento de crianças e adolescentes. O Prefeito do Recife, João Campos, ressaltou a importância da inauguração do NDI e prometeu entregar mais dois centros até o meio do ano.

"A gente sabe que há um crescimento muito grande de casos de TEA recentemente e que precisamos encontrar mecanismos novos para enfrentar esses desafios. Então o Recife vai ter os três centros até o meio do ano, que é um compromisso que fizemos em 2020, ainda na campanha eleitoral, e será cumprido, assim como a gente prometeu", afirmou.

João Campos no NDI do Ibura. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.

Além do Ibura, os bairros que receberão os próximos núcleos serão o da Mustardinha e o Arruda. A Secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, grantiu também que a gestão já está trabalhando em mais outras três.

"Além dessas três que a gente inaugura até o meio do ano, estamos trablhando em mais três. Então a gente dobra a promessa do prefeito João Campos no seu projeto de Campanha. A ideia é que até o fim do ano a gente consiga entregar o NDI do Albert Saiben, que é uma policlínica que a gente já tem, perto da Jaqueira, e no centro da cidade, na Rua Sete de Setembro, um Núcleo de Desenvolvimento Centro em Reabilitação próprio, único e exclusivo para essas terapias de reabilitação intelectual. A outra fica para a nossa próxima gestão, que é um CER IV e é o nosso maior centro, onde a gente vai poder oferecer as quatro terapias", garantiu.

Secretária da Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, inaugura NDI ao lado de João Campos. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.

Mutirão

O NDI Recife da UPA-E do Ibura também contou um mutirão de avaliação global para pacientes na fila de espera da rede municipal de saúde. Ao todo, foi ofertado, no somatório de hoje e dos próximos cinco sábados, atendimento para 659 pacientes, na faixa etária de 0 a 17 anos. Eles aguardavam em lista da Central de Regulação do Recife e foram previamente contactados por telefone.

Entre os 28 profissionais que atuarão nas avaliações globais, estão assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e terapeutas ocupacionais.

Criança é atendida por especialistas no novo NDI do Ibura. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco.

