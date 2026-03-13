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Saúde Recife inaugura Núcleo de Desenvolvimento Integral Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim Espaço inaugurado nessa quinta-feira (12) foi requalificado e teve um investimento de R$ 3,5 milhões da Secretaria de Saúde do Recife

Após passar por uma requalificação e expansão, o Núcleo de Desenvolvimento Integral (NDI) Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, foi inaugurado nessa quinta-feira (12) pela prefeitura da cidade.



A unidade agora conta com o sétimo Centro TEA da cidade, considerado o maior da rede municipal. O serviço terá capacidade para 8.212 atendimentos por mês, entre consultas médicas e atendimentos com profissionais de diversas especialidades.

“Aqui no Núcleo o serviço é integral, então ele atende tanto adultos quanto crianças. Essa ampliação é muito importante, pois traz crescimento para a nossa rede de cuidados, que conta com terapias complementares e cuidado integral à pessoa adulta e às crianças, com e sem TEA”, contou o prefeito João Campos.

Com um investimento de R$ 3,5 milhões da Secretaria de Saúde do Recife, as obras promoveram uma revitalização total da estrutura física e criação de novos espaços, além de climatização em todos os ambientes e acessibilidade para pessoas com deficiência.



“São 29 novas salas na unidade, além de ser completamente climatizada para atender todas as crianças, jovens, adultos e idosos na reabilitação. Aqui é o nosso maior centro, realizando mais de 8 mil atendimentos por mês”, explica a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

O NDI será uma unidade ambulatorial de reabilitação física e intelectual voltada para todos os ciclos de vida (infantojuvenil, adulto e idoso).

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

Foto: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

As equipes médicas e multiprofissionais serão formadas por 49 profissionais de 11 especialidades e realizarão acolhimento, acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica em neurologia e psiquiatria (ambos adulto/infantil), ortopedia (adulto), fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, psicologia, fisioterapia, serviço social, nutrição e práticas integrativas.

Antes Centro de Medicina Física, a unidade foi municipalizada em 1996, como Centro de Reabilitação Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim, com 589,52 m² de área construída na época.



Após a reforma, o espaço passou a ter 782,33 m², dois pavimentos e 29 novos ambientes, entre eles uma sala para avaliação global, consultórios para atendimentos individuais e compartilhados, dois ginásios de fisioterapia, quatro salas de atendimento em grupo, uma sala de fonoterapia e uma sala de eletrotermoterapia, com o objetivo de garantir que os pacientes tenham acesso a serviços mais especializados e com maior capacidade de tratamento.



O funcionamento do Núcleo será de segunda a sexta, das 7h às 19h, na rua Sete de Setembro, na Boa Vista, área central do Recife. O acesso se dará por meio da Atenção Primária, via Sistema de Regulação do Recife.

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