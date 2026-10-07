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UFPE Recife: incêncio atinge prédio da UFPE na noite desta quarta-feira (7) Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) foram encaminhadas para atender a ocorrência

Um incêndio atinge a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (DINE), prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, na noite desta quarta-feira (7). Até o momento, não há registros de feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE) confirmou a ocorrência em andamento e informou que enviou cinco viaturas até o local.

A reportagem entrou em contato com a UFPE, mas até o momento da publicação, não recebeu retorno.

*EM ATUALIZAÇÃO

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