Zona Oeste Recife: incêndio atinge apartamento de edifício no bairro do Cordeiro; homem é atendido Caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (20), no Edifício Maria Nina e Maria Nara

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 22º andar de um prédio residencial no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Um homem precisou de atendimento.

O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (20), no Edifício Maria Nina e Maria Nara, situado na Rua Áureo Xavier.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram chamas e fumaça saindo pela janela do imóvel.



Em uma das gravações é possível ver um morador usando uma lanterna para chamar atenção e aletar sobre o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que um homem de 24 anos, que não teve o nome divulgado, foi atendido.

Ele fez oxigenoterapia, que é a oxigenação suplementar para pessoas com dificuldade respiratória, e, segundo a corporação, negou condução ao hospital.



Não há confirmação se a vítima morava no imóvel atingido pelas chamas. O fogo foi debelado pela equipe dos Bombeiros.



Ainda não há confirmação oficial sobre o que pode ter provocado o incêndio, mas informações preliminares apuradas com moradores apontam que as chamas foram motivadas por um carregador.

