Recife: incêndio atinge estabelecimento comercial no bairro da Boa Vista; local é destruído
Caso aconteceu na Rua Bulhões Marques, em um fiteiro de almoço e lanches. Ninguém ficou ferido
Incêndio atingiu um fiteiro na Rua Bulhões Marques, no Centro do Recife - Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco
Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (12).
O caso aconteceu na Rua Bulhões Marques, em um fiteiro de almoço e lanches. Ninguém ficou ferido.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 9h57.
Duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e uma de comando operacional, foram encaminhadas ao local.
As chamas foram combatidas e a ação da corporação foi finalizada por volta das 12h30.
Devido ao incêndio, toda a estrutura do estabelecimento foi afetada e o espaço ficou destruído.