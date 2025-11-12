A- A+

incidente Recife: incêndio atinge estabelecimento comercial no bairro da Boa Vista; local é destruído Caso aconteceu na Rua Bulhões Marques, em um fiteiro de almoço e lanches. Ninguém ficou ferido

Um incêndio atingiu um estabelecimento comercial localizado no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta quarta-feira (12).



O caso aconteceu na Rua Bulhões Marques, em um fiteiro de almoço e lanches. Ninguém ficou ferido.

Incêndio atinge fiteiro na Rua Bulhões Marques, no Centro do Recife | Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 9h57.

Duas viaturas, sendo uma de combate a incêndio e uma de comando operacional, foram encaminhadas ao local.



As chamas foram combatidas e a ação da corporação foi finalizada por volta das 12h30.



Devido ao incêndio, toda a estrutura do estabelecimento foi afetada e o espaço ficou destruído.

