Zona Norte
Recife: incêndio atinge lona de plástico e entulhos em barreira no bairro de Nova Descoberta
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo, que foi registrado nas proximidades da Rua Riverlândia
Bombeiros encontraram uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixo - Foto: Instagram/@novadescobertaordinaria/Reprodução
Um incêndio atingiu uma lona plástica instalada em uma barreira no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na manhã desta terça-feira (22). Ninguém ficou ferido.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo, que foi registrado nas proximidades da Rua Riverlândia.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em entulhos e enviou duas viaturas ao local.
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"Os bombeiros encontraram uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixo", detalhou a corporação, destacando que não houve o registro de vítimas.
A equipe realizou o combate às chamas, que foram extintas, e finalizou a ocorrência.