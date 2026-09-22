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Zona Norte

Recife: incêndio atinge lona de plástico e entulhos em barreira no bairro de Nova Descoberta

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo, que foi registrado nas proximidades da Rua Riverlândia

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Bombeiros encontraram uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixoBombeiros encontraram uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixo - Foto: Instagram/@novadescobertaordinaria/Reprodução

Um incêndio atingiu uma lona plástica instalada em uma barreira no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, na manhã desta terça-feira (22). Ninguém ficou ferido.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o fogo, que foi registrado nas proximidades da Rua Riverlândia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para atender a ocorrência de incêndio em entulhos e enviou duas viaturas ao local.

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"Os bombeiros encontraram uma lona plástica sobre uma barreira, com entulhos por baixo", detalhou a corporação, destacando que não houve o registro de vítimas.

A equipe realizou o combate às chamas, que foram extintas, e finalizou a ocorrência.

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