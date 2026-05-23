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BOMBEIROS Recife: incêndio atinge pontos comerciais no bairro de São José na madrugada deste sábado (23) De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), 10 viaturas foram enviadas ao local, com equipes de "combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão"

Um incêndio de grandes proporções atingiu estabelecimentos comerciais próximos ao Armarinho Ivo Comércio e Representações, no bairro de São José, Centro do Recife, na madrugada deste sábado (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), 10 viaturas foram enviadas ao local, com equipes de "combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão". Até o momento, não há registro de vítimas.

"Neste momento, o CBMPE segue com as ações preventivas necessárias para eliminação de possíveis focos remanescentes e realiza no local o sobrevoo de drone para monitoramento da área e análise das edificações atingidas", completaram os bombeiros.

Em imagens compartilhadas com a reportagem, é possível ver as intensas labaredas tomando o estabelecimento. Uma forte cortina de fumaça também foi levantada por conta do fogo.

Nesta manhã, o incêndio já se encontra controlado, e os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo. Em mais registros desta manhã, também cedidos à Folha de Pernambuco, é possível ver as equipes trabalhando para finalizar a ocorrência.

Defesa Civil não identifica colapso estrutural

Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio. Por meio de nota, a Defesa Civil do Recife afirmou que enviou técnicos para fazer uma avaliação preliminar no entorno da área do incêndio. Nesse primeiro momento, eles não identificaram " imóveis com indícios aparentes de colapso estrutural".



"Como os Bombeiros ainda estavam atuando na área, nova avaliação será feita para aprofundar o diagnóstico e definir as medidas a serem tomadas", completou.

A Defesa Civil também orienta a população acionar o órgão pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

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