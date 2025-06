A- A+

BOMBEIROS Recife: incêndio atinge prédio em Boa Viagem nesta segunda-feira (30) De acordo com Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e apenas ar-condicionado e violão foram destruídos

Um incêndio atingiu um apartamento no 20ª andar de um prédio residencial no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (30).

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse ter sido acionado às 10h55 e que não houve vítimas.

Os bombeiros ainda afirmaram que apenas um ar-condicionado e um violão foram atingidos pelas chamas.

A corporação confirmou, às 11h50, que a ocorrência havia sido finalizada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou, também por meio de nota, que foi acionado para a ocorrência às 10h47.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio, o que deverá ser apontado por perícia.

