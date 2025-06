Recife: incêndio atinge prédio residencial no bairro da Encruzilhada

A- A+

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 3º andar de um prédio residencial no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (9).

Incêndio atinge prédio residencial no bairro da Encruzilhada | Foto: Anderson Ricardo/Rádio Folha

O edifício de sete andares mais cobertura está localizado na rua Professor Miranda Curió, número 113.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram muita fumaça em um dos apartamentos da edificação.



Moradores do prédio, incluindo um bebê com 29 dias de nascido, e animais estão sendo retirados do local.

O Corpo de Bombeiros confirmou um chamado de incêndio para um edifício residencial no bairro da Encruzilhada.

"Incêndio controlado, bombeiros atuam na busca de vítimas. Já foram retirados alguns moradores e um animal de estimação", afirmou a corporação.



Um homem foi retirado do edifício coberto com uma manta térmica. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. De acordo com o Samu, ele será encaminhado para uma unidade de saúde.



Moradora do 7º andar do edifício, Alessandra Soares foi resgatada do prédio. Ela conta que foi desesperador ver a fumaça e que achou que fosse morrer. Ela recebeu atendimento médico do Samu e passa bem.

Veja também