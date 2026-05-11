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Zona Oeste

Recife: influenciadora digital Maressa Thereza é vítima de sequestro e extorsão no Cordeiro

Na rede social, a assessoria da influenciadora digital publicou uma nota sobre o ocorrido

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Caso envolveu a influencer Maressa Thereza, de 22 anos, que acumula 566 mil seguidores no InstagramCaso envolveu a influencer Maressa Thereza, de 22 anos, que acumula 566 mil seguidores no Instagram - Foto: Redes Sociais/Reprodução

A influenciadora digital Maressa Thereza foi vítima de sequestro e extorsão, nesse domingo (10), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Maressa Thereza, de 22 anos, acumula 566 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a assessoria dela publicou uma nota sobre o ocorrido. 

"Informamos aos fãs, administradores, amigos e familiares que, graças a Deus, agora está tudo bem com Maressa. Agradecemos imensamente toda preocupação, carinho, mensagens e orações recebidas nesse momento", destaca o comunicado.

Instagram da influencer publicou uma nota sobre o caso | Foto: Redes Sociais/Reprodução

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, por meio de nota, que está investigando o caso, registrado por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE) como extorsão mediante sequestro.

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"As diligências seguem até o esclarecimento total do ocorrido. Mais informações não podem ser repassadas no momento para não atrapalhar o curso das diligências", destacou a corporação.

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