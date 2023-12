A- A+

Réveillon Recife inicia celebrações para chegada de 2024 com a primeira noite de shows na Virada Recife Desta sexta-feira (29) até o domingo (31), quatro polos da Cidade receberão shows dos mais diversos gêneros musicais. São o polo Pina, o Ibura, a Lagoa do Araçá e o Morro da Conceição.

Nesta sexta-feira (29), foi dada a largada para as celebrações de Réveillon na Capital pernambucana, com a primeira noite de shows da Virada Recife, na Praia do Pina.

Nesta sexta-feira (29), foi dada a largada para as celebrações de Réveillon na Capital pernambucana, com a primeira noite de shows da Virada Recife, na Praia do Pina.

Foi montada uma estrutura inédita para as festividades, com um grande palco armado à beira da praia recebeu, nesta primeira noite: Maestro Spok, Raphaela Santos, João Gomes, Xand Avião e Letícia Bastos.

A gigante estrutura do palco do Polo Pina na Virada Recife, com os telões laterais, permite que todo o público possa ver bem a apresentação dos artistas.

Algumas pessoas chegaram cedo para garantir o melhor lugar para assistir aos shows, como a médica veterinária Talita Santos. "Cheguei aqui desde as 16h. Estou aqui para apreciar a paisagem da praia, e depois, para o show da Virada Quero ver os shows de João Gomes e Xand Avião. Espero que 2024 seja melhor do que 2023 e continue com saúde, união da família e felicidade."

Show de Maestro Spok

Primeira atração da Virada Recife no Polo Pina, Maestro Spok exaltou a presença da cultura pernambucana nos palcos da cidade.

Show de Raphaela Santos

Com efeitos pirotécnicos, Raphaela Santos começa seu show na Praia do Pina, na Virada Recife, acompanhada em coro por uma multidão.

“Quem é o louco entre nós”, um dos sucessos da cantora, estava na ponta da língua do público.





