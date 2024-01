Recife inicia 2024 vivenciando Dia Mundial da Paz na Igreja Madre de Deus

A- A+

O Dia Mundial da Paz, celebrado pela Igreja Católica no dia 1º de janeiro, foi vivenciado na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, por centenas de fiéis. A celebração da missa foi conduzida pelo Arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), Dom Paulo Jackson, ao lado de Frei Damião. A data também faz alusão à Santa Maria.

Dom Paulo Jackson, no altar da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, nesta segunda-feira (1º) | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Antes do momento religioso, a Orquestra Criança Cidadã se apresentou à frente do altar, emocionando aos fiéis. "Hallelujah", "Te Amarei, Senhor" e "Oração Pela Família" foram algumas das músicas tocadas.

Apresentação da Orquestra Criança Cidadã, no altar da Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife, nesta segunda-feira (1º) | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Para Frei Damião, essse momento tem ainda mais importância ao ser realizado no início de um novo ano.

"Nós começamos o ano com esse grande clamor pela paz mundial, e pela paz de cada um de nós. Pedimos à Nossa Senhora, Rainha da Paz, que nos ajude a viver os valores da paz, com respeito e igualdade social, dizendo não ao preconceito. Esse é o canto e o grito desta missa. A fé é uma luz que se acende para dizer que, em meio aos conflitos e às diferenças, a paz é realmente necessária. Que a paz e o amor prevaleçam", deseja.

A serviço pela fé

Maria Gabriela Xavier, de 20 anos, trabalha como voluntária na Igreja Madre de Deus há dois anos. Ela concorda com ele, e diz que "não tinha lugar melhor para estar". Nesta segunda-feira, ela esteve vendendo garrafas de água aos fíeis. "É muito especial estar aqui, principalmente a serviço. Essa igreja é muito especial e única, ela tem um sentimento inexplicável. Esse pertencimento de estar servindo é uma experiência única e uma vivência espiritual muito única. Não tinha lugar melhor para estar", diz.

União

Os noivos Marcelo Morais, de 33 anos, e Estela Urbano,de 26, acompanharam a celebração, a convite do Frei Damião.

“É muito importante para mim , porque Frei Damião está nos acompanhando no processo do casamento. Ele disse que esses momentos espirituais são muito importantes para o casal. Estou feliz, porque estamos começando 2024 seguindo as tradições católicas”, afirma Morais.

Estela Urbano e Marcelo Morais têm planos para casamento em breve | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Ele acena para o cultivo da fé diariamente, como uma ajuda às atribulações diárias. “A partir do momento que você tem crença em alguma coisa, é um desafogo para os problemas do dia a dia. A fé de que as coisas vão mudar é importante”, complementa.

Emoção e dedicação

Maestro da Orquestra Criança Cidadã, Márcio Pereira, de 38 anos, detalhou os bastidores da apresentação realizada aos fiéis, em meio ao período de férias do grupo.

Maestro da Orquestra Criança Cidadã, Márcio Pereira, de 38 anos | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Apesar de estarmos de férias coletivas, foi um dia especial. O nosso primeiro compromisso do ano. Estamos bastante felizes. A gente estava se preparando há umas duas semanas, porque as músicas não estavam no nosso repertório, já que são músicas sacras”, revela.

Entre os jovens músicos, está Guilherme Rodrigues, de 16 anos. Prestes a completar seis anos na orquestra, ele tem o violino como companhia.

Guilherme Rodrigues está próximo de completar seis anos como integrante da Orquestra Criança Cidadã | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

“Para mim, foi bem diferente começar o ano dessa forma, porque geralmente estamos em recesso nesse período. Foi interessante e desafiador, porque tivemos que parar para estudar e nos dedicarmos a ler as músicas. Fizemos ainda ensaios no período de férias e também próximo do Natal. Conseguimos”, celebra.

