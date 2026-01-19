A- A+

Carnaval do Recife Carnaval 2026: Recife inicia as preparações e a montagem do palco principal no Marco Zero Com o tema "Carnaval do Futuro", mais de 80 atrações integram a programação do Carnaval do Recife

A menos de um mês do Carnaval do Recife 2026, o palco principal já vem tomando forma. O espaço está sendo montado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.



As preparações para a festa mais animada do ano vêm sendo realizadas pela Prefeitura do Recife e seguem a todo vapor até a quinta-feira pré-carnaval, no 12 de fevereiro. Os shows seguem até o dia 17, na Terça-feira Gorda.

Enquanto a folia não começa oficialmente, o período de prévias carnavalescas do Recife segue animando o público até o dia 11 de fevereiro, quando a alegoria gigante do Galo da ponte Duarte Coelho será erguida e saudará o Carnaval.

Palco do Carnaval do Recife está sendo montado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

União Recife e Rio

Nesta semana, grandes representantes do Carnaval brasileiro, o Recife e Rio de Janeiro irão se cruzar pela primeira vez na CasaBloco, festival que ocupará a Praça do Arsenal na sexta-feira (23) e no sábado (24).

Na programação, encontros históricos e emblemáticos irão acontecer, como a convergência entre o Cordão da Bola Preta, que desembarca pela primeira vez no Recife, e o Galo da Madrugada, convidando turistas e moradores para aproveitar a união das duas cidades.

Já no domingo (25) e na próxima segunda-feira (26), será a vez do Pátio de São Pedro sediar o concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre sala e porta-bandeira, a partir das 16h e 17h.

Montagem do palco principal do Carnaval do Recife 2026. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Carnaval do Recife

Entre os artistas com shows públicos confirmados para o Carnaval, Iza, João Gomes, Ludmilla, Liniker e Pato Fu são algumas das atrações que prometem agitar os foliões.

Também estão na lista nomes como Alok, Seu Jorge, Vanessa da Mata, Sorriso Maroto e Gaby Amarantos, entre outros.



Com o tema "Carnaval do Futuro", os homenageados da festa são o cantor Lenine, o bloco Madeira do Rosarinho e a chef de cozinha Carmen Virgínia.



A gestão municipal estima que a cidade reunirá 3,4 milhões de foliões, com previsão de R$ 2,7 bilhões em movimentação financeira e 60.030 postos de trabalho criados.

Preparativos para o palco do Carnaval do Recife 2026 estão sendo feitas no Marco Zero, no Bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Veja também