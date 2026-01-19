Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Carnaval do Recife

Carnaval 2026: Recife inicia as preparações e a montagem do palco principal no Marco Zero

Com o tema "Carnaval do Futuro", mais de 80 atrações integram a programação do Carnaval do Recife

Reportar Erro
Palco principal do Carnaval do Recife, Marco Zero recebe estrutura para as apresentaçõesPalco principal do Carnaval do Recife, Marco Zero recebe estrutura para as apresentações - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A menos de um mês do Carnaval do Recife 2026, o palco principal já vem tomando forma. O espaço está sendo montado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana.

As preparações para a festa mais animada do ano vêm sendo realizadas pela Prefeitura do Recife e seguem a todo vapor até a quinta-feira pré-carnaval, no 12 de fevereiro. Os shows seguem até o dia 17, na Terça-feira Gorda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Folha de Pernambuco (@folhape)

Enquanto a folia não começa oficialmente, o período de prévias carnavalescas do Recife segue animando o público até o dia 11 de fevereiro, quando a alegoria gigante do Galo da ponte Duarte Coelho será erguida e saudará o Carnaval.

Palco do Carnaval do Recife está sendo montado no Marco Zero, no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

União Recife e Rio
Nesta semana, grandes representantes do Carnaval brasileiro, o Recife e Rio de Janeiro irão se cruzar pela primeira vez na CasaBloco, festival que ocupará a Praça do Arsenal na sexta-feira (23) e no sábado (24).

Na programação, encontros históricos e emblemáticos irão acontecer, como a convergência entre o Cordão da Bola Preta, que desembarca pela primeira vez no Recife, e o Galo da Madrugada, convidando turistas e moradores para aproveitar a união das duas cidades. 

Leia também

• Recife abre mais de 200 vagas para plantão no Samu durante Carnaval e outros eventos; veja valores

• Concurso das Virgens do Bairro Novo inicia as suas inscrições nesta segunda-feira (19)

• Prévias do Carnaval movimentam Olinda com mistura de ritmos e tradições, neste domingo (18)

Já no domingo (25) e na próxima segunda-feira (26), será a vez do Pátio de São Pedro sediar o concurso de porta-estandarte, porta-flabelo, mestre sala e porta-bandeira, a partir das 16h e 17h.

Montagem do palco principal do Carnaval do Recife 2026. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Carnaval do Recife
Entre os artistas com shows públicos confirmados para o Carnaval, Iza, João Gomes, Ludmilla, Liniker e Pato Fu são algumas das atrações que prometem agitar os foliões.

Também estão na lista nomes como Alok, Seu Jorge, Vanessa da Mata, Sorriso Maroto e Gaby Amarantos, entre outros. 

Com o tema "Carnaval do Futuro", os homenageados da festa são o cantor Lenine, o bloco Madeira do Rosarinho e a chef de cozinha Carmen Virgínia.

A gestão municipal estima que a cidade reunirá 3,4 milhões de foliões, com previsão de R$ 2,7 bilhões em movimentação financeira e 60.030 postos de trabalho criados.

Preparativos para o palco do Carnaval do Recife 2026 estão sendo feitas no Marco Zero, no Bairro do Recife. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Reportar Erro

Veja também

Newsletter