Recife inicia Campanha de Multivacinação para atualizar caderneta de crianças e adolescentes
Objetivo é alcançar as coberturas vacinais ideais do público menor de 15 anos, além de ampliar a multivacinação para toda a população das demais faixas etárias
Até 1º de setembro, as 158 salas de vacina das Unidades de Saúde da Atenção Básica e Média e Alta Complexidade e os três Centros de Vacinação da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) participam da Campanha Nacional de Multivacinação 2026.
Promovida pelo Ministério da Saúde, a campanha tem como objetivo alcançar as coberturas vacinais ideais de crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de ampliar a multivacinação para toda a população das demais faixas etárias.
O ponto alto da campanha será no Dia D de mobilização nacional, marcado para o dia 22 de agosto, um sábado.
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Campanha
Durante a campanha, serão disponibilizadas 18 vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação da criança e do adolescente, incluindo poliomielite, penta, DTP, covid-19, HPV, dengue, febre amarela, influenza, meningite, rotavírus, pneumonia, varicela, hepatites A e B.
“Nosso compromisso é com a ampliação do acesso às vacinas, a recuperação das coberturas vacinais e a redução do número de indivíduos com esquemas vacinais incompletos, contribuindo para a prevenção, o controle e a eliminação de doenças imunopreveníveis”, salienta a gerente do Programa de Imunização (PMI) do Recife, Nádia Carneiro.
O restante da população, nas demais faixas etárias, poderá atualizar a caderneta vacinal conforme as recomendações do calendário nacional.
“Este resgate de não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos é fundamental para garantir a proteção da população contra doenças imunopreveníveis”, salienta Nádia Carneiro.
Além dos pontos oficiais da Sesau, a população também pode se vacinar de forma rotineira nos centros de vacinação nos shoppings Boa Vista, Recife e RioMar.