Recife inicia campanha de vacinação contra dengue em adolescentes; procura é alta em Casa Forte

A Prefeitura do Recife deu início, nesta terça-feira (9), à vacinação contra a dengue, em adolescentes entre 10 e 14 anos. A capital pernambucana recebeu 25.069 doses do imunizante Qdenga e conta com seis pontos de vacinação espalhados por toda a cidade - confira mais abaixo os locais.

O grupo dos adolescentes foi o primeiro contemplado pelo fato de ser o mais vulnerável à hospitalização pela doença de acordo com a PCR.

No Centro Médico Ermírio de Moraes, em Casa Forte, Zona Norte da cidade, a procura pela vacina foi elevada no período da manhã. Marília Fernandes, de 14 anos, que mora no bairro da Várzea, Zona Oeste, foi uma das primeiras pessoas a serem vacinadas.



Marília Fernandes, de 14 anos, foi uma das primeiras a se vacinar na manhã desta terça. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“Onde a gente mora, tem muitos casos da doença, por causa da grande quantidade de mata. Eu vim logo para me prevenir e tomar logo essa vacina. Eu vou avisar para os meus colegas que eles já podem vir que é super tranquilo”, disse ela.

Segundo a secretária de Saúde da cidade, Luciana Albuquerque, assim que o Ministério da Saúde enviar mais doses, outros públicos devem ser contemplados.

“A vacina foi super esperada. Ela é mais uma tecnologia para prevenção contra a doença. É importante pôr em prática todas as ações para se proteger. Em breve, outras faixas etárias serão vacinadas. A nossa ideia é de que todo mundo seja vacinado contra a dengue”, explicou.

O esquema vacinal compreende a ministração de duas doses, com intervalo de três meses, permitindo que o sistema imunológico se fortaleça progressivamente contra os sorotipos do vírus.

“A Prefeitura do Recife já visitou mais de 450 mil casas somente neste ano e está com toda a rede preparada para o atendimento dos casos, e o ‘Atende em Casa’ monitora esses casos para evitar hospitalização e mortes pela dengue”, complementa.

Composição

Baseada na tecnologia do vírus vivo atenuado, a vacina Qdenga contém os quatro sorotipos do vírus da dengue (1, 2, 3 e 4). O imunizante segue o mesmo princípio das vacinas atenuadas já conhecidas, como, por exemplo, a tríplice viral, febre amarela e contra a catapora, proporcionando uma resposta imunológica e eficaz.

Caso o paciente tenha contraído a dengue, é preciso aguardar seis meses para se vacinar. A medida visa a garantir a eficiência e segurança do processo de imunização.



Locais de vacinação

Para receber a imunização, não é preciso agendar. A recomendação da Secretaria de Saúde do Recife é de que os usuários levem um documento de identificação (CPF), a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos).



Os seis locais onde há a vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Confira os endereços e horários:



- Centro de Saúde Ermírio de Moraes (8h às 18h): Av. 17 de Agosto, 2388, Casa Forte.

- Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques (8h às 17h): Av. Dois Rios, s/n - Ibura.

- Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima (8h às 17h): Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 6465 - Casa Amarela.

- Policlínica Amaury Coutinho (8h às 17h): R. Iguatu, s/n - Campina do Barreto.

- Central de Alergologia do Recife (8h às 17h): Av. João de Barros, 800 - Santo Amaro.

- Policlínica Agamenon Magalhães (8h às 17h): Av. Sul Gov. Cid Sampaio, S/N - Afogados.



Situação da dengue no Recife

Segundo o boletim epidemiológico mais recente, divulgado na última segunda-feira (1º), foram notificados 2.300 casos de dengue no Recife, com 43 confirmações. Em relação ao mesmo período do ano passado, as notificações tiveram aumento de 260% (ou 887 casos em 2023). Ainda não houve confirmação de óbito na cidade.

