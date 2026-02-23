A- A+

PREFEITURA Recife inicia consulta pública para atualização do Plano de Saneamento Básico Plano é revisado a cada quatro anos

O Recife inicia, a partir desta segunda (23), a consulta pública para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), etapa voltada à atualização do Diagnóstico Socioeconômico.



O documento que foi elaborado em 2014 é considerado um instrumento estratégico de planejamento, responsável por direcionar projetos, execução de serviços e investimentos na área.

A revisão busca adequar o plano às diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento, a fim de proporcionar maior eficiência na gestão e conformidade com a legislação.

A consulta vai até o dia 14 de março e inclui a realização de audiência pública, prevista para o dia 4 do próximo mês. Para contribuir, a população deve acessar o site da Secretaria de Saneamento do Recife (Sesan).

“Prevista na legislação federal, a revisão do PMSB é fundamental para garantir que os serviços estejam alinhados às exigências legais e às necessidades da população”, afirmou o secretário de Saneamento do Recife, Miguel Ricardo.

O secretário destacou ainda que a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) é a concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico e abastecimento de água na cidade e que "mesmo assim, para ampliar a rede de saneamento, a Prefeitura atua de forma complementar e vem cumprindo seu papel para garantir os investimentos necessários".

“O conjunto de intervenções do município em obras de urbanização e saneamento integrado chega a patamares acima de R$ 450 milhões”, acrescentou ainda.

Obras em andamento

Por meio do programa ProMorar, a Prefeitura do Recife já iniciou obras de urbanização integrada em diversas comunidades, incluindo a implantação de redes de saneamento básico com projetos executivos elaborados pela Secretaria de Saneamento.

Além disso, estão sendo investidos cerca de R$ 55 milhões na ampliação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Beberibe, com a execução de 70 quilômetros de rede coletora nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão.

Também seguem em andamento as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro (SES Cordeiro), na Zona Oeste. As intervenções devem beneficiar cerca de 76 mil moradores com redes coletoras, ramais de ligação, uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) e seis estações elevatórias. O investimento total é de aproximadamente R$ 196 milhões.

