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Saúde Recife inicia distribuição de insulina glargina para pacientes do SUS Medicamento de ação prolongada pode trazer mais praticidade e segurança ao tratamento e será destinado inicialmente a 6 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e idosos que atendem aos critérios do SUS

O Recife oferece uma nova opção para o tratamento do diabetes. A rede pública de saúde do município inicia a distribuição da insulina glargina, um medicamento de ação prolongada que, na maioria dos casos, permite apenas uma aplicação por dia.

A novidade faz parte da transição gradual da insulina NPH para a glargina no Sistema Único de Saúde (SUS) e pode representar mais praticidade, segurança e qualidade de vida para pacientes que dependem diariamente da insulina.

No cenário atual, o Recife conta com 25 mil pacientes insulinodependentes totais. Neste primeiro momento, a oferta é destinada a crianças e adolescentes de 2 a 18 anos incompletos com diabetes tipo 1 e a pessoas com 70 anos ou mais com diabetes tipo 1 ou tipo 2 - aproximadamente 6 mil pessoas -, desde que tenham indicação médica e atendam aos critérios estabelecidos pelo protocolo do SUS.

A principal diferença da glargina está no tempo de ação. Por ser uma insulina de ação prolongada, o medicamento mantém seu efeito por mais tempo e, na maioria dos casos, permite uma aplicação diária, enquanto alguns esquemas terapêuticos podem exigir mais aplicações ao longo do dia.

"Para quem convive com o diabetes, a redução no número de aplicações pode fazer diferença na rotina, especialmente para crianças, idosos e familiares responsáveis pelo acompanhamento do tratamento. A expectativa é que a utilização da glargina também contribua para um controle mais estável da glicemia, reduza o risco de episódios de hipoglicemia e favoreça a continuidade do tratamento", informa a gerente de assistência farmacêutica do Recife, Bruna Lima.

No Recife, os pacientes que fazem parte do público-alvo podem procurar a Unidade de Saúde da Família (USF+) responsável pelo atendimento, levando a receita médica. A substituição da insulina NPH pela glargina não deve ser feita por conta própria.

O usuário precisa passar por avaliação da equipe de saúde, que irá verificar o quadro clínico e a possibilidade de realizar a transição com segurança. Além da insulina, eles recebem orientações sobre a técnica correta de aplicação e o armazenamento do medicamento. A distribuição também inclui uma caneta reutilizável para aplicação, com validade prevista de três anos, além das agulhas necessárias para o tratamento.

"A chegada da glargina não significa que todos os pacientes que utilizam NPH passarão automaticamente para o novo medicamento. A transição será realizada de forma gradual e seguirá os critérios definidos pelo SUS. Por isso, quem já faz tratamento com insulina deve manter o esquema prescrito pela equipe de saúde até receber orientação profissional para qualquer alteração", alerta Bruna.

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