Recife inicia imunização contra subvariante da Covid-19; veja quem pode se vacinar

A imunização contra a variante Ômicron XBB 1.5, da Covid-19, começou na manhã desta quarta-feira (22), nos cinco centros de vacinação e 170 salas de vacina espalhados pelos oito distritos sanitários do Recife - consulte aqui.

O público-alvo do esquema vacinal são crianças de seis meses a menores de cinco anos, conforme calendário básico de vacinação, além de grupos prioritários.

Na Unidade de Saúde da Família + Ponto de Parada, no bairro do Arruda, Zona Norte da capital pernambucana, a procura pelo imunizante foi alta por parte do público. A pensionista Aline Tenório, de 66 anos, não pensou duas vezes em completar o esquema vacinal e já garantiu mais uma proteção contra a Covid-19.

“Eu tenho a sensação de missão cumprida. Não sinto nada e nem tive qualquer reação. É um momento excelente que nunca me trouxe problema. Quem não se imunizou está dando bobeira e abrindo brechas para problemas futuros, através de coisas mais sérias”, disse à reportagem.



Vacinação contra a subvariante XBB da Covid-19 começa nesta quarta-feira (22). Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Possíveis reações

A gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro, esteve na unidade de saúde para acompanhar o início da campanha. Ela explica que existe a possibilidade de reações, porém, são brandas e se amenizam rapidamente.





“Qualquer vacina do calendário vacinal pode provocar rações, tanto locais quanto sistêmicas. Mas são esperadas. Geralmente são dores locais, vermelhidão, febre, dor na cabeça ou moleza no corpo. Mas são limitados e regridem rapidamente. Não precisa se preocupar. Caso haja outro tipo de reação, a gente pede que o paciente retorne à unidade de saúde para que o caso seja notificado e avaliado”, pontua ela.

“Quem for às salas de vacinação vai se imunizar. Não precisa de agendamento, pois é por demanda espontânea”, conclui Nádia.

Sobre a vacina

Produzido pelo laboratório americano Moderna, o imunizante é uma atualização da vacina monovalente contra o novo coronavírus. A cidade do Recife recebeu 25 mil doses da vacina.

Períodos vacinais

De acordo com a norma técnica, é necessário que a população acima de 5 anos, pertencente ao grupo prioritário, tenha um intervalo mínimo de três meses, desde a última dose da vacina contra a Covid-19, para receber a nova dose da XBB 1.5.

Já para as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, na primovacinação, é preciso realizar duas doses com intervalo de 4 semanas.

A nova orientação da vacina Covid-19 pelo Ministério da Saúde (MS) indica que o público acima de 5 anos que não faz parte do grupo prioritário tem o esquema de vacinação encerrado.

Os grupos prioritários para a vacinação incluem pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, quilombolas, gestantes e puérperas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, pessoas imunocomprometidas, funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas privadas de liberdade (maiores de 18 anos) e pessoas em situação de rua. Para gestantes, puérperas, imunocomprometidos e idosos, a vacinação deve ser ministrada a cada seis meses, enquanto os demais grupos prioritários apenas uma vez ao ano.

A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem, para agilizar a imunização, um documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos).

